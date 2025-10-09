Polícia

Vítima foi atacada com socos, pontapés e facacada.

Na tarde desta quarta-feira (8), um homem foi brutalmente agredido no Centro de Manaus, na Avenida Floriano Peixoto.

De acordo com a 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima foi perseguida por um grupo de cerca de cinco homens, que a cercou e desferiu socos, pontapés e golpes de faca.

Testemunhas relataram que o homem tentou fugir, mas foi rapidamente contido e agredido pelos criminosos, que deixaram o local logo em seguida.

A vítima recebeu atendimento imediato do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. Até o momento, a motivação do ataque e a identidade dos agressores permanecem desconhecidas.

