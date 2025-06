Homem com mandado por lesão corporal contra a companheira é capturado na zona norte da capital

Um homem de 37 anos, foragido do Acre por agredir a companheira, foi preso nesta quarta-feira (4), em Manaus.

A prisão foi realizada no bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital amazonense. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Vara de Proteção à Mulher e Execuções Penais de Cruzeiro do Sul, no Acre.

Mandado foi cumprido em Manaus

“O mandado de prisão foi expedido pela Vara de Proteção à Mulher e Execuções Penais de Cruzeiro do Sul, do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC)”, informou a delegada Nathalia Oliveira, titular da DECCM Norte/Leste.

O suspeito foi localizado na residência onde estava morando, sem apresentar resistência à prisão.

Crime ocorreu no Acre

O homem era procurado pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica. Após os trâmites legais, ele será apresentado em audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

