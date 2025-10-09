Insegurança

Incêndio começou durante tentativa de transferência de 700 mil litros de gasolina e diesel; bombeiros atuam no local.

Três balsas foram incendiadas após um ataque de piratas dos rios, nas proximidades da comunidade Bom Sucesso, Comunidade Bom Sucesso, na zona rural de Manaus, localizada às margens do Rio Amazonas em Manaus, durante a manhã desta quinta-feira (9).

Segundo moradores, uma embarcação transportando 700 mil litros de combustível — 500 mil de gasolina e 200 mil de diesel — foi abordada por criminosos.

Durante a tentativa de transferência da carga para duas balsas, um incêndio teve início e se espalhou rapidamente por todas as embarcações, permanecendo com risco de explosão.

O Corpo de Bombeiros informou, em nota, que foi acionado para atender à ocorrência nesta manhã e que novos detalhes serão divulgados assim que a situação for controlada.

As autoridades investigam as circunstâncias do incidente e irão confirmar se o incêndio nas embarcações foi provocado por um ataque de piratas.

