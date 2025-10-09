Motivo torpe

As vítimas foram atacadas pelo suspeito enquanto dormiam.

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante, na quarta-feira (8), por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, após atacar um casal com golpes de marreta enquanto dormia, na comunidade Sem Terra, bairro São José, em Eirunepé (a 1.160 quilômetros de Manaus). A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município.

De acordo com o delegado Yezuz Pupo, o suspeito havia oferecido um eletrodoméstico roubado ao casal, na terça-feira (7/10), mas a proposta foi recusada. “Após isso, ele foi proibido de retornar à residência, mas, ainda assim, voltou durante a madrugada, entrou pela janela e atacou o casal com o uso de uma marreta enquanto dormiam”, relatou.

A mulher, de 20 anos, conseguiu reagir e entrou em luta corporal com o agressor, que fugiu em seguida. As vítimas foram socorridas e levadas ao hospital municipal. O homem, também de 22 anos, permanece em estado grave, enquanto a mulher sofreu ferimentos leves e recebeu alta.

Durante as diligências, os policiais localizaram o suspeito escondido na casa da mãe dele e efetuaram a prisão em flagrante. Ele foi autuado por tentativa de homicídio qualificado e será submetido à audiência de custódia, permanecendo à disposição da Justiça.

