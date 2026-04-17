Prisão

Fabiano Rosas foi preso após suspeita de envolvimento em crime com ouro e drogas.

Manaus (AM) – O delegado Fabiano Rosas, titular do 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), foi preso nesta quinta-feira (16) por policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), em Manaus.

De acordo com informações preliminares, a prisão estaria relacionada a um suposto envolvimento em sequestro e roubo de uma carga no porto da capital. O caso teria ocorrido na balsa amarela, e a carga seria composta por ouro e drogas.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o delegado é abordado por policiais da Rocam e colocado no chão, em uma avenida na área central da cidade.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) ainda não se manifestou oficialmente sobre a prisão.

VEJA VÍDEO

Leia mais:

Delegado é preso pela Polícia Federal por desvio de bens apreendidos no Amazonas