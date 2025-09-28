São Paulo de Olivença

Prisão também foi motivada por lesão corporal contra esposa e outro filho

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 52ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de São Paulo de Olivença (a 985 quilômetros de Manaus), prendeu em flagrante, no sábado (27), um homem, de 35 anos, por tentativa de homicídio contra o filho, de 21 anos, e lesão corporal contra a esposa e outro filho, de 37 e 16 anos, respectivamente. A prisão foi efetuada na residência do autor, no município.

De acordo com o delegado Igor Nunes, da 52ª DIP, a equipe policial tomou conhecimento do caso após a mulher comparecer à delegacia informando que havia acabado de voltar do hospital, onde deixou o filho com uma perfuração na barriga causada pelo companheiro. Ela relatou que ela e os dois filhos haviam sido agredidos pelo homem.

“A vítima nos contou que estava em casa, deitada em uma rede, quando o homem, sob efeito de álcool, passou a agredi-la. Ela apresentava hematomas pelo corpo e um ferimento na boca em decorrência das agressões. O filho mais velho, de 21 anos, tentou intervir, imobilizando o pai, e acabou entrando em luta corporal com o autor”, contou Igor Nunes.

O delegado informou ainda que, durante a briga, o homem arremessou um vaso sanitário contra o filho. O objeto quebrou ao cair no chão e, com um pedaço perfurante, o agressor golpeou a barriga do jovem. Nesse momento, para defender o irmão, o adolescente de 16 anos tentou conter o pai, mas também foi agredido com um ventilador.

“Após ver os filhos lesionados, principalmente o mais velho, que sangrava muito, a mulher gritou que iria chamar a polícia, diante do fato de o homem estar tentando matar um deles. O indivíduo, então, a ameaçou, dizendo que a mataria caso acionasse a polícia, mas em seguida se conteve. A mulher levou os filhos ao hospital e, posteriormente, procurou a delegacia”, relatou o delegado.

Em sua declaração, segundo o delegado, a mulher contou que era agredida pelo companheiro há muitos anos e sempre tolerou a situação, mas que, após testemunhar a tentativa de homicídio contra o filho, decidiu procurar ajuda policial. A equipe foi até a residência, localizou o homem, momento que ele foi pego em flagrante e conduzido à delegacia.

O homem foi autuado por tentativa de homicídio qualificado, lesão corporal dolosa e lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Ele está à disposição do Poder Judiciário.

(*) Com informações da assessoria