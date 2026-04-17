Investigação

Fabiano Rosas, do 9º DIP, é suspeito de envolvimento em roubo de carga.

Manaus (AM) – Um vídeo mostra o momento em que o delegado Fabiano Rosas, titular do 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), é jogado ao chão durante a prisão realizada por policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), nesta quinta-feira (16), em Manaus.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, o delegado aparece sendo abordado pelos agentes em uma avenida da cidade e imobilizado no asfalto.

De acordo com informações preliminares, a prisão está relacionada a um suposto envolvimento em sequestro e roubo de uma carga no porto de Manaus, além de extorsão. O crime teria ocorrido na “balsa amarela”, no Centro da cidade, e a carga seria composta por ouro e drogas.

Até o momento, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) não se manifestou oficialmente sobre o caso.

VEJA VÍDEO

Leia mais:

VÍDEO: Delegado é preso suspeito de roubo de carga em Manaus