Polícia

Confusão começou durante mudança de faixa na avenida Torquato Tapajós

Um policial civil, ainda não identificado, é suspeito de encurralar um policial militar e agredir a vítima após uma briga de trânsito, na manhã desta quinta-feira (16), em Manaus. A confusão entre os dois terminou dentro da Delegacia Geral da Polícia Civil.

De acordo com o relato do PM, a situação teve início quando ele tentou mudar de faixa. Nesse momento, o outro condutor teria exibido uma arma de fogo dentro do veículo. Ao perceber que poderia se tratar de um policial, o militar afirmou que abriu o vidro, se identificou e tentou entender a situação.

Ainda segundo o PM, o motorista voltou a ultrapassar e fechou o carro dele. Diante disso, o policial desceu do veículo para pedir identificação, mas teria sido xingado. Ele então deu voz de prisão e acionou o Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), solicitando apoio para realizar a abordagem.

O militar passou a acompanhar o carro e manteve contato com o Ciops durante o trajeto, a perseguição terminou quando o condutor entrou na área da Delegacia Geral. Já no local, o homem se identificou como investigador da Polícia Civil.

O PM afirma que, após a identificação, foi cercado por outros policiais civis que estavam na unidade, incluindo agentes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core). Segundo ele, mesmo estando fardado, foi agredido com socos. Durante a ação, o celular que estava em suas mãos foi quebrado e ele sofreu um ferimento no nariz.

Ainda conforme o relato, viaturas da Polícia Militar chegaram a ser acionadas para dar apoio, mas teriam sido impedidas de entrar na delegacia. O policial permaneceu no local e aguardou a chegada de um delegado para registrar a ocorrência.

A equipe do Portal Em Tempo solicitou posicionamento da Polícia Civil e da Polícia Militar do Amazonas sobre o caso e as circunstâncias da ocorrência, mas até a publicação desta matéria não houve resposta das instituições.

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