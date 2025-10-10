Durante o seminário dos Programas Prioritários de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PPI 4.0), realizado nesta quinta-feira (9) pela Suframa em parceria com o Centro Internacional de Tecnologia de Software (CITS-AM), o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT) apresentou um conjunto de soluções voltadas à transformação digital da indústria amazônica.
O evento, realizado na sede da autarquia, marcou a primeira etapa de um ciclo com três encontros. O seminário reuniu representantes de startups, institutos de pesquisa, empresas e governo com foco na integração tecnológica da região.
A participação do INDT ocorreu em dois momentos: na plenária principal, com apresentação institucional conduzida pelo diretor executivo, Geraldo Feitoza, e pelo diretor de Tecnologia e Inovação, Mitsuo Takeno; e no hall de exposição, com um estande dedicado à demonstração prática de mais de 10 projetos inovadores.
Takeno destacou a inovação como “elemento-chave para ampliar a competitividade e a eficiência produtiva da região”.
Tecnologias apresentadas pelo INDT
Planejamento inteligente de produção
A solução de Planejamento e Sequenciamento Inteligente de Produção integra Internet das Coisas (IoT), automação e sistemas digitais. O objetivo é otimizar ordens de produção e fluxos de materiais, reduzindo falhas manuais e melhorando o desempenho de setores como logística, manufatura e controle de produção.
Inspeção automatizada com IA
O instituto também apresentou uma ferramenta de inspeção automatizada de placas de circuito impresso (PCIs), baseada em visão computacional e inteligência artificial, que reduz falhas humanas e eleva o padrão de qualidade industrial.
Manutenção preditiva
A solução de Manutenção Preditiva usa machine learning para prever falhas em equipamentos com base em dados em tempo real, otimizando a disponibilidade de ativos e evitando paradas não programadas.
Rastreabilidade com IoT e edge computing
Outro destaque foi a plataforma de Rastreabilidade e Eficiência Operacional, que combina IoT, computação de borda (edge computing) e dashboards interativos para monitorar processos em tempo real, apoiar a tomada de decisão e melhorar o abastecimento de linhas produtivas.
Capacitação profissional: mais de 1.200 inscritos
Além das tecnologias, o INDT apresentou suas trilhas de capacitação alinhadas à Indústria 4.0, que já somam mais de 1.200 profissionais inscritos. Os programas incluem:
- Cibersegurança para IoT Industrial – 650 inscritos
- Transformação Digital e Indústria 4.0 – 340 inscritos
- Eletrônica 4.0 – 240 inscritos
Essas trilhas buscam fortalecer a base de competências técnicas na região Norte, alinhadas às demandas do novo perfil industrial.
As próximas edições do seminário dos Programas Prioritários estão previstas para os dias 17 de outubro e 3 de novembro. O objetivo é aprofundar a discussão sobre novos projetos e fomentar conexões entre os diversos atores do ecossistema de inovação regional.
A atuação do INDT reafirma seu papel como agente estratégico de inovação, transferência tecnológica e capacitação profissional, contribuindo diretamente para consolidar o Polo Industrial de Manaus (PIM) como referência nacional em transformação digital e Indústria 4.0.
