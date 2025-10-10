suframa

Instituto levou ao seminário da Suframa e CITS mais de 10 tecnologias voltadas à Indústria 4.0 e capacitação de profissionais do Polo Industrial de Manaus

Durante o seminário dos Programas Prioritários de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PPI 4.0), realizado nesta quinta-feira (9) pela Suframa em parceria com o Centro Internacional de Tecnologia de Software (CITS-AM), o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT) apresentou um conjunto de soluções voltadas à transformação digital da indústria amazônica.

O evento, realizado na sede da autarquia, marcou a primeira etapa de um ciclo com três encontros. O seminário reuniu representantes de startups, institutos de pesquisa, empresas e governo com foco na integração tecnológica da região.

A participação do INDT ocorreu em dois momentos: na plenária principal, com apresentação institucional conduzida pelo diretor executivo, Geraldo Feitoza, e pelo diretor de Tecnologia e Inovação, Mitsuo Takeno; e no hall de exposição, com um estande dedicado à demonstração prática de mais de 10 projetos inovadores.

Takeno destacou a inovação como “elemento-chave para ampliar a competitividade e a eficiência produtiva da região”.

Tecnologias apresentadas pelo INDT

Planejamento inteligente de produção

A solução de Planejamento e Sequenciamento Inteligente de Produção integra Internet das Coisas (IoT), automação e sistemas digitais. O objetivo é otimizar ordens de produção e fluxos de materiais, reduzindo falhas manuais e melhorando o desempenho de setores como logística, manufatura e controle de produção.

Inspeção automatizada com IA

O instituto também apresentou uma ferramenta de inspeção automatizada de placas de circuito impresso (PCIs), baseada em visão computacional e inteligência artificial, que reduz falhas humanas e eleva o padrão de qualidade industrial.

Manutenção preditiva

A solução de Manutenção Preditiva usa machine learning para prever falhas em equipamentos com base em dados em tempo real, otimizando a disponibilidade de ativos e evitando paradas não programadas.

Rastreabilidade com IoT e edge computing

Outro destaque foi a plataforma de Rastreabilidade e Eficiência Operacional, que combina IoT, computação de borda (edge computing) e dashboards interativos para monitorar processos em tempo real, apoiar a tomada de decisão e melhorar o abastecimento de linhas produtivas.

Foto: Reprodução

Capacitação profissional: mais de 1.200 inscritos

Além das tecnologias, o INDT apresentou suas trilhas de capacitação alinhadas à Indústria 4.0, que já somam mais de 1.200 profissionais inscritos. Os programas incluem:

Cibersegurança para IoT Industrial – 650 inscritos

– 650 inscritos Transformação Digital e Indústria 4.0 – 340 inscritos

– 340 inscritos Eletrônica 4.0 – 240 inscritos

Essas trilhas buscam fortalecer a base de competências técnicas na região Norte, alinhadas às demandas do novo perfil industrial.

As próximas edições do seminário dos Programas Prioritários estão previstas para os dias 17 de outubro e 3 de novembro. O objetivo é aprofundar a discussão sobre novos projetos e fomentar conexões entre os diversos atores do ecossistema de inovação regional.

A atuação do INDT reafirma seu papel como agente estratégico de inovação, transferência tecnológica e capacitação profissional, contribuindo diretamente para consolidar o Polo Industrial de Manaus (PIM) como referência nacional em transformação digital e Indústria 4.0.

Leia mais: Regularização de imóveis cresce e Manaus emite 500 mil m² de Habite-se