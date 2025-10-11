Plantio simbólico

Prefeito David Almeida participa de ato simbólico que marca restauração do Centro Histórico.

Diante de tapumes e obras em fase final de acabamento, o prefeito de Manaus, David Almeida, participou nesta sexta-feira (10/10) do plantio simbólico de oliveiras na praça dos Remédios, no Centro Histórico da cidade. O ato contou também com o vice-prefeito e secretário de Infraestrutura, Renato Junior, e simboliza o avanço da revitalização completa do espaço centenário.

“Estamos plantando uma oliveira aqui na praça dos Remédios. Daqui a 100 anos essa árvore vai estar aqui. É um plantio histórico que simboliza a restauração completa deste importante espaço público”, destacou o prefeito.

Revitalização com foco humano e social

Antes do início das obras, a prefeitura realizou um trabalho de assistência social com todas as pessoas em situação de rua que ocupavam a praça. A ação foi coordenada pela Semasc e incluiu escuta qualificada, encaminhamentos para abrigos, atualização cadastral e inclusão em programas de assistência e saúde.

O vice-prefeito Renato Junior ressaltou que a revitalização vai além da infraestrutura, englobando cuidado social e humano:

“É uma gestão que entrega o espaço totalmente reformado, com paisagismo, iluminação e segurança, mas também oferece albergue e apoio às pessoas que antes viviam aqui em situação de rua.”

Praça centenária e marco da memória manauara

A praça dos Remédios, também conhecida como praça Torquato Tapajós, possui referências históricas desde 1856. Sua escadaria, consolidando a forma atual do espaço, foi contratada em 1899.

O equipamento ocupa 5 mil metros quadrados e preserva elementos da Belle Époque manauara, como:

Pavimentação em pedra portuguesa

Pilares ornamentais

Bancos e monumentos

O restauro técnico inclui recomposição de mosaicos, limpeza do monumento central, restauração de pilares e modernização da iluminação.

Novo paisagismo e acessibilidade

O novo paisagismo prioriza espécies nativas e ornamentais, além de mobiliário urbano acessível, garantindo conforto e segurança aos visitantes. A praça sempre foi ponto de encontro de famílias, peregrinos e feirantes, consolidando-se como marco da urbanização de Manaus.

A entrega oficial da nova praça dos Remédios está prevista para o 24 de outubro, data em que Manaus celebra 356 anos.

“A mudança chegou e veio para ficar. No aniversário da nossa cidade, este será um dos presentes que vamos entregar aos manauaras: um centro revitalizado, vivo e digno para todos”, concluiu o prefeito.

