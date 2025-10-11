acordo de paz

Famílias aguardam com esperança a libertação dos reféns israelenses após dois anos de cativeiro nas mãos do Hamas.

Famílias israelenses vivem a expectativa pelo retorno dos reféns sequestrados pelo grupo terrorista Hamas há dois anos. Segundo o novo acordo de paz, o Hamas deve libertar todos os 48 reféns ainda em cativeiro, incluindo 20 que seguem vivos, até as 6h da manhã de segunda-feira (13), pelo horário de Brasília.

O cessar-fogo começou após o acordo aprovado na quarta-feira (8), e o grupo tem 72 horas para cumprir o prazo. O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou acreditar que os reféns estarão de volta ainda na segunda, mas há chances de que alguns sejam libertados já neste fim de semana.

Busca por corpos e pressão por respostas

O maior impasse envolve os corpos dos reféns mortos durante o cativeiro. O Hamas alega desconhecer a localização dos restos mortais e pediu mais tempo para encontrá-los. Fontes da imprensa israelense afirmam que oito corpos seguem desaparecidos.

Para acelerar a busca, a Turquia criou uma força-tarefa internacional com apoio de Israel, Estados Unidos, Catar e Egito. O grupo vai atuar em diferentes áreas da Faixa de Gaza para localizar os corpos e ajudar a concluir a entrega dos reféns.

Israel em clima de comoção e mobilização

Enquanto isso, o clima em Israel é de comoção e esperança. Na última semana, Einav Zaugauker, mãe de um dos reféns, comemorou o cessar-fogo em uma praça de Tel Aviv dedicada às vítimas:

“O que vou dizer pra ele? Só quero abraçar, beijar e dizer que o amo”, disse emocionada.

Neste sábado (11), familiares dos reféns vão fazer um pronunciamento conjunto em frente a um quartel das Forças de Defesa de Israel, em Tel Aviv. Durante os dois anos de guerra, as famílias organizaram várias manifestações para pressionar o governo por ações concretas.

Logística da entrega ainda é incerta

As autoridades ainda não divulgaram como será a operação de entrega dos reféns. Nas tréguas anteriores, o Hamas entregou os sequestrados à Cruz Vermelha, que os levou até Israel com apoio militar. Espera-se que o mesmo modelo se repita agora.

Entenda o acordo de paz

O plano de paz, apresentado por Trump e negociado com Egito, Catar e Turquia, prevê os seguintes pontos:

🟢 Reféns

O Hamas ainda mantém 48 reféns do ataque de 7 de outubro de 2023 , que matou mais de 1.200 pessoas e sequestrou 251 .

, que matou mais de e sequestrou . O grupo deve libertar todos os reféns (vivos ou mortos) até 72 horas após o início do cessar-fogo.

até 72 horas após o início do cessar-fogo. Em troca, Israel libertará cerca de 2 mil prisioneiros palestinos , incluindo condenados à prisão perpétua.

, incluindo condenados à prisão perpétua. Israel acredita que apenas 20 dos 48 reféns ainda estejam vivos.

💥 Conflito em Gaza

Israel deve recuar suas tropas para áreas previamente acordadas com o Hamas, reduzindo a ocupação de 75% para 53% da Faixa de Gaza .

para áreas previamente acordadas com o Hamas, reduzindo a ocupação de 75% para . A retirada das tropas será gradual , conforme previsto no plano da Casa Branca.

, conforme previsto no plano da Casa Branca. O chefe do Estado-Maior de Israel já orientou o exército a se preparar para a operação de retorno dos reféns e para possíveis mudanças de cenário.

🔎 Pontos ainda indefinidos

Mesmo com o cessar-fogo em vigor, várias partes do acordo permanecem em aberto:

Trump confirmou que outras fases do acordo ainda estão em negociação.

ainda estão em negociação. Não há definição sobre a transição de governo em Gaza.

em Gaza. O Hamas não se comprometeu a entregar suas armas e rejeitou a ideia de uma tutela estrangeira na governança da região, como prevê a proposta americana.

Leia mais

Hamas anuncia fim da guerra com Israel e início de cessar-fogo