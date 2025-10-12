Huntington Beach

Aeronave perdeu o controle durante sobrevoo em Huntington Beach e atingiu uma fileira de palmeiras antes de cair.

Um helicóptero perdeu o controle enquanto sobrevoava Huntington Beach, uma praia popular da Califórnia, na tarde deste sábado (11). O acidente deixou cinco pessoas feridas, que foram levadas ao hospital, segundo autoridades locais.

Vídeos gravados por banhistas mostram a queda de vários ângulos. Socorristas retiraram duas pessoas dos destroços, enquanto outras três já estavam feridas no solo.

De acordo com a emissora americana CBS, uma criança está entre os feridos, mas o estado de saúde dela ainda não foi informado.

As imagens registram o momento em que o helicóptero começa a girar em espiral, perde altitude e atinge uma fileira de palmeiras antes de cair sobre as árvores e se chocar em uma escadaria.

Em nota, a administração da cidade informou que a aeronave participava de um evento chamado Carros e Helicópteros, previsto para este domingo (12).

As causas do acidente ainda são desconhecidas. A Administração Federal de Aviação (FAA) e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) investigam o caso.

Leia mais

Helicóptero com drogas é encontrado submerso em lago no AM