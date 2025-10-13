Saúde Animal

Primeira unidade estadual do país atende cães e gatos de famílias de baixa renda com procedimentos gratuitos

Quase 1.000 animais foram atendidos na primeira semana de funcionamento do Hospital Público Veterinário do Amazonas, inaugurado em 4 de outubro, Dia Mundial dos Animais. A unidade já realizou mais de 3 mil procedimentos, entre consultas, vacinas, exames e atendimentos de emergência, confirmando a alta demanda por serviços gratuitos de saúde animal.

“Esse balanço é muito positivo. Nessa primeira semana de atendimento já foram mais de 3 mil procedimentos. Isso mostra o quanto essa demanda estava reprimida. Esse hospital tem sido um espaço para aliviar o sofrimento dos animais de estimação, principalmente daqueles de famílias em condição de vulnerabilidade, que não têm condições de pagar uma clínica particular. Quando a gente cuida da saúde animal, estamos cuidando das pessoas”, afirmou o governador Wilson Lima.

Estrutura inédita e histórica

O hospital, localizado na avenida Mário Ypiranga, bairro Parque 10, zona Centro-Sul de Manaus, é o primeiro estadual do país dedicado à saúde animal e o maior da América Latina. Construído com investimento de R$ 3,7 milhões, oferece atendimento gratuito e especializado a cães e gatos, funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para atendimentos clínicos e de rotina, e aos sábados, das 8h às 12h, exclusivamente para emergências.

O acesso é organizado por senhas distribuídas a partir das 7h, e os tutores devem apresentar documentos pessoais, comprovante de residência e, quando disponível, a carteira de vacinação do animal.

Corpo técnico e serviços oferecidos

A unidade conta com mais de 60 profissionais, incluindo veterinários, técnicos e equipe de apoio, e funcionará também como polo de formação, estágios e residência em Medicina Veterinária.

Entre os serviços oferecidos estão:

Consultas de clínica geral, ortopedia, cardiologia e oftalmologia

Exames laboratoriais e diagnósticos por imagem

Castrações para controle populacional e prevenção de doenças

Vacinação e atendimento de emergências

A estrutura possui dois pavimentos: no térreo estão consultórios, laboratórios, farmácia, sala de vacinação, centro cirúrgico e baias de internação, além de equipamentos de raio-X e ultrassonografia. O segundo andar abriga enfermaria, salas administrativas, áreas de descanso para veterinários plantonistas e auditório para 50 pessoas.

Reconhecimento e interesse de outros estados

O hospital também chamou atenção de visitantes de outros estados. Ítalo Ferreira, da Paraíba, representando o movimento Paraíba Contra os Maus Tratos, destacou a intenção de levar a experiência pioneira para João Pessoa.