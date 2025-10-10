Imunização

Dez unidades de saúde estarão abertas em todas as zonas da cidade para atualização vacinal.

A Prefeitura de Manaus realiza, neste sábado (11/10), mais uma etapa da Multivacinação 2025, com a oferta de atualização vacinal em dez unidades de saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). A mobilização é de alcance nacional e tem como público principal crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, com 19 imunizantes disponíveis do calendário básico do Ministério da Saúde.

Vacinas garantem saúde e proteção

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, reforça a importância da imunização para proteger crianças, adolescentes e suas famílias. “Algumas doenças, como poliomielite e sarampo, foram erradicadas, mas podem voltar por causa da baixa cobertura vacinal. Por isso, pedimos aos pais que levem seus filhos para vacinar”, destacou.

Além do público infantil, a atualização vacinal também atende jovens, adultos, gestantes e idosos com doses em atraso. Há ainda reforço na oferta da vacina contra o HPV, voltada a adolescentes de 15 a 19 anos que não receberam a dose no período recomendado (dos 9 aos 14 anos). Unidades abertas em todas as zonas

Dez unidades da Semsa estarão abertas no sábado, distribuídas pelas zonas Norte, Leste, Oeste e Sul de Manaus. O objetivo é facilitar o acesso à vacinação para quem não consegue ir durante a semana.

Oito unidades funcionarão das 8h às 11h, enquanto a USF Carmen Nicolau (zona Norte) e a USF Leonor de Freitas (zona Oeste) terão atendimento ampliado, das 8h às 17h, inclusive aos domingos e feriados.

A lista completa de locais pode ser consultada no site oficial:

👉 manaus.am.gov.br/semsa/unidades-basicas-de-saude-ubs/unidades-basicas-de-saude-de-horario-ampliado

Importante: Leve a caderneta de vacinação e o CPF ou cartão do SUS para garantir o registro correto das doses.

Multivacinação 2025 segue até 31 de outubro

A campanha Multivacinação 2025 começou no dia 6 de outubro e seguirá até 31/10, com aplicação de vacinas em mais de 170 salas da rede municipal de saúde.

A lista de endereços e horários está disponível em 👉 bit.ly/SalasVacina.

As equipes da Semsa também realizarão busca ativa para alcançar pessoas com vacinas em atraso, garantindo a ampliação da cobertura vacinal em Manaus.

📍 Unidades de Saúde abertas neste sábado (11/10)

Zona Norte

USF Carmem Nicolau – Rua Santa Tereza D’ávila, s/nº, Lago Azul – 8h às 17h

Zona Leste

USF Maria Leonor Brilhante – Av. Autaz Mirim, s/nº, Tancredo Neves – 8h às 11h

Zona Oeste

USF Leonor de Freitas – Av. Brasil, Compensa 2 – 8h às 17h

Zona Sul

USF Dr. José Rayol dos Santos – Av. Constantino Nery, s/nº, Chapada, Flores – 8h às 11h

