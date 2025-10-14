Formação

Prefeitura de Manaus capacita 138 novos guardas municipais em curso avançado na Ulbra.

O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhou nesta segunda-feira (13/10) a formação dos novos guardas municipais, realizada na Universidade Luterana do Brasil (Ulbra). A turma de 138 homens e mulheres será oficialmente incorporada à Guarda Municipal em dezembro, reforçando a segurança urbana da capital amazonense.

Durante a visita, David Almeida destacou o investimento da Prefeitura na capacitação da corporação e reforçou que, embora a segurança pública seja competência do Estado, a gestão municipal contribui de forma decisiva.

“Estamos na semana final de formatura de 138 guardas. É o melhor curso de formação do Brasil, com mais de 50 disciplinas, provas práticas e treinamento com armamento pesado. Depois de 76 anos, realizamos o segundo curso de formação da Guarda Municipal armada, preparada para proteger nossa população”, afirmou o prefeito.

O curso, conduzido pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), sob coordenação do secretário Alberto Siqueira, combina aulas teóricas e práticas. Os alunos realizaram mais de 300 disparos na prova prática, além de 200 tiros no módulo de aperfeiçoamento em armamento pesado.

Segundo Siqueira, os novos guardas terão papel fundamental no aumento da presença da corporação na cidade. “Assim que forem nomeados e regularizado o porte de arma junto à Polícia Federal, estarão plenamente aptos a atuar em cerca de um mês. Hoje, a Guarda Municipal de Manaus é a maior do Brasil”, destacou.

Os agentes atuarão principalmente na área central, contribuindo para o ordenamento urbano, proteção do patrimônio público e apoio às forças estaduais de segurança.

Com essa iniciativa, a Prefeitura de Manaus reforça o compromisso com uma cidade mais segura, organizada e protegida, consolidando a Guarda Municipal Armada como uma força estratégica inédita após mais de sete décadas.

