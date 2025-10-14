Semed

O evento marcou a reta final de preparação para as provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

O prefeito de Manaus, David Almeida, encerrou, nesta terça-feira (14), o “Viradão Saeb – Aulas E+ Show” 2025, reunindo mais de 7 mil estudantes do 9º ano da Secretaria Municipal de Educação (Semed), no Studio 5 Shopping e Convenções, zona Sul da capital. O evento marcou a reta final de preparação para as provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que serão aplicadas entre os dias 20 e 30/10.

Durante o encontro, o prefeito destacou os avanços históricos conquistados pela educação de Manaus nos últimos anos. Sob sua gestão, a capital amazonense saltou do 13º para o 5º lugar entre todas as capitais brasileiras, alcançando a melhor educação básica entre as dez maiores cidades do país.

“Manaus tem a melhor educação básica dentre as dez maiores cidades do Brasil. Vocês são os melhores alunos da história deste município. Isso é resultado do esforço dos nossos estudantes, professores, gestores, coordenadores e também dos pais, que são parte essencial dessa conquista”, afirmou Almeida.

O evento contou com uma programação especial, unindo aprendizado e diversão em um verdadeiro show de conhecimento. As aulas dinâmicas de português e matemática foram conduzidas por professores da rede municipal, com o objetivo de reforçar conteúdos, revisar temas-chave e motivar os alunos para a avaliação nacional.

“O ‘Viradão Saeb’ é um momento de celebração e confiança no trabalho que vem sendo desenvolvido pela Prefeitura de Manaus. Cada simulado, cada aula e cada esforço dos nossos professores e alunos mostram que estamos no caminho certo para alcançar resultados ainda melhores no Saeb 2025. A educação de Manaus vive o seu melhor momento, e esse avanço é fruto de uma gestão que acredita no poder transformador do conhecimento”, destacou o secretário municipal de Educação, Júnior Mar.

Desde o início do programa, no dia 8/10, o “Viradão Saeb” mobilizou cerca de oito mil estudantes do 5º e 9º ano, com transmissões ao vivo pelo canal oficial da Semed no YouTube.

A professora de Língua Portuguesa Rosiane Barbosa ressaltou a evolução dos alunos durante o ciclo de simulados aplicados pela secretaria.

“A partir do quinto simulado, os estudantes do 9º ano alcançaram o segundo lugar no ranking. Esse resultado reflete o trabalho desenvolvido ao longo do ano e nos dá a confiança de que teremos um ótimo desempenho no Ideb”, afirmou.

O estudante Felipe Emanoel, de 15 anos, compartilhou a expectativa para a prova. “Acredito que vou me sair muito bem. A Semed organizou aulas do sexto tempo e simulados que nos ajudaram bastante. Estamos em um nível muito bom e prontos para a avaliação”, declarou.

David Almeida lembrou que, desde o início de sua gestão, o compromisso com a educação se traduz em investimentos concretos, com mais de 375 escolas reformadas, ampliadas ou construídas; duplicação do número de vagas em creches; aumento dos investimentos em merenda escolar de R$ 40 milhões para R$ 108 milhões anuais; criação do Passe Livre Estudantil; e a implantação do sexto tempo nas escolas, que vem ampliando o tempo de aprendizado e contribuindo diretamente para os resultados no Saeb e no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

“Estamos formando a melhor geração de alunos, profissionais da educação e pais da história da nossa cidade. Manaus sonhou com esse dia, e hoje estamos realizando esse sonho com resultados concretos. A diferença da nossa gestão é que nós fazemos, trabalhamos e entregamos resultados”, reforçou o prefeito.

O “Viradão Saeb 2025” integra o compromisso da Prefeitura de Manaus com a qualidade da educação básica e faz parte do Plano de Governo do prefeito David Almeida, dentro do Eixo 1 – Educação, Desenvolvimento Humano e Inclusão Social.

