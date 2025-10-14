Apreensão

Força Tática encontrou entorpecentes em caminhão abandonado na avenida das Torres.

Policiais da Força Tática apreenderam 225 tabletes de drogas, na tarde desta terça-feira (14), dentro de um caminhão, na avenida das Torres, em Manaus.

A ação policial ocorreu após uma denúncia anônima informar sobre um caminhão abandonado que continha drogas escondidas nos pneus. Não há informações sobre quando o veículo foi deixado no local, e nenhuma testemunha se apresentou.

A droga foi levada para o Batalhão da Força Tática, localizado na rua Doutor Machado, no bairro Praça 14.

