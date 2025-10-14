Alagações

Centro de Cooperação da Cidade e Sepdec monitoram riscos e orientam população sobre alagamentos e desabamentos.

Publicado em 14 de outubro de 2025

Por EM TEMPO

O Centro de Cooperação da Cidade (CCC) e a Defesa Civil Municipal atualizaram o registro de ocorrências nesta terça-feira (14), em razão das fortes chuvas em Manaus. Até às 17h30, foram contabilizadas 16 ocorrências em diferentes zonas da capital, recebidas pelo Disque 199, canal direto de atendimento da Defesa Civil, que funciona 24 horas a partir da sede do CCC.

As demandas foram repassadas às equipes de campo da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (Sepdec), vinculada à Semseg, garantindo atuação imediata nas áreas afetadas.

Principais riscos identificados

Durante a chuva, os principais riscos observados incluíram:

Zona Norte: risco de desabamento e deslizamento.

risco de desabamento e deslizamento. Zona Oeste: construção irregular, solicitação de vistoria, risco de desabamento e rachaduras.

construção irregular, solicitação de vistoria, risco de desabamento e rachaduras. Zona Leste: dois riscos de desabamentos, alagamento, erosão, deslizamento e solicitação de vistoria.

dois riscos de desabamentos, alagamento, erosão, deslizamento e solicitação de vistoria. Zona Centro-Sul: risco de desabamento.

risco de desabamento. Zona Sul: risco de tombamento, tombamento e solicitação de vistoria.

O monitoramento constante possibilita respostas rápidas e prevenção de maiores danos à população.

Atendimento 24 horas e recomendações à população

Em caso de ocorrências, os cidadãos podem entrar em contato pelo Disque 199, serviço 24 horas da Defesa Civil.

A Prefeitura de Manaus reforça que continua acompanhando o sistema atmosférico e atualizará informações sempre que houver mudanças significativas.

A população deve adotar medidas preventivas, como:

Evitar acúmulo de água parada para prevenir doenças transmitidas por mosquitos.

Reduzir a velocidade ao dirigir em vias alagadas.

Manter distância segura do veículo à frente.

Procurar rotas alternativas para evitar locais alagados.

