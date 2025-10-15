Acidente

Circunstâncias do acidente serão investigadas

Um motociclista, ainda não identificado, ficou ferido após um acidente de trânsito ocorrido na tarde de terça-feira (14), na Boulevard Pedro Rates, nas proximidades do Hospital Geral de Manacapuru (HGM), em Manacapuru, interior do Amazonas.

De acordo com informações preliminares, o motociclista teria caído em um buraco na via, circunstância que ainda não foi confirmada. A motocicleta da vítima ficou completamente destruída.

Com ferimentos nas pernas e cabeça, a vítima foi socorrida e encaminhada a uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do motociclista.

As circunstâncias do acidente serão investigadas.

Foto: Reprodução

