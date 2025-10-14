Susto

Motorista da carreta permaneceu no local e colaborou com as autoridades durante o atendimento da ocorrência

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um grave acidente de trânsito na avenida Autaz Mirim, no bairro São José, Zona Leste de Manaus, durante a manhã desta terça-feira (14).

Segundo testemunhas, o motociclista trafegava pela via quando tentou passar entre um carro e uma carreta. Durante a manobra, perdeu o equilíbrio e acabou caindo embaixo do veículo de grande porte.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e socorreu o motociclista, que foi encaminhado a uma unidade de saúde da capital. O motorista da carreta permaneceu no local e colaborou com as autoridades durante o atendimento da ocorrência.

