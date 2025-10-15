Justiça

Prisão ocorreu em Manaus após o suspeito apresentar carteira da OAB cancelada na sede da Procuradoria da República.

Um homem foi preso em flagrante nesta terça-feira (14), em Manaus, por exercer irregularmente a profissão de advogado. Ele se apresentou como profissional do direito na sede da Procuradoria da República no Amazonas, mesmo estando com o registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) cancelado.

Suspeito usava carteira da OAB sem validade

Durante o atendimento na Procuradoria, servidores solicitaram documentos que comprovassem a atuação legal do homem. Foi então constatado que ele usava uma carteira da OAB com registro cancelado.

Diante da irregularidade, a Polícia Federal foi acionada, colheu os depoimentos no local e apreendeu o documento.

Após a constatação do exercício irregular, o homem foi conduzido à Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas, onde foram tomadas as providências legais cabíveis.

