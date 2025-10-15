Segurança

Operação conjunta com o Exército inutilizou 93 armas e reforça o combate ao tráfico e ao uso ilegal de armamentos.

A Polícia Federal (PF) realizou nesta quarta-feira (15) a destruição de armas de fogo e munições em Manaus, durante ação conjunta com o Exército Brasileiro. A iniciativa faz parte de medidas de segurança e controle de armamentos ilegais no Amazonas.

Operação inutilizou armamentos de garimpos e reservas

Agentes da PF inutilizaram 93 armas de fogo, uma arma artesanal e 30 munições. Todo o material foi apreendido durante operações de busca e apreensão em garimpos ilegais e reservas federais no estado.

Ação reforça combate ao tráfico de armas e à criminalidade

A destruição dos armamentos reafirma o papel da PF no enfrentamento à criminalidade organizada e ao tráfico de armas.

"A ação reforça o compromisso da Polícia Federal com o combate ao tráfico de armas e à criminalidade, assegurando que materiais apreendidos em atividades ilegais sejam devidamente retirados de circulação, fortalecendo a proteção da sociedade civil."

