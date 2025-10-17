Show

Cantora do Diante do Trono se apresenta no anfiteatro da Ponta Negra, em celebração ao aniversário de 356 anos da cidade.

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, no fim da tarde desta quinta-feira, 16/10, no Centro de Cooperação da Cidade (CCC), zona Centro-Sul, a presença da cantora Ana Paula Valadão, líder do grupo Diante do Trono, como atração gospel nas comemorações do aniversário da cidade, que acontecem no dia 23 de outubro, no anfiteatro da Ponta Negra.

“A atração gospel da nossa festa vai ser a Ana Paula Valadão, é isso mesmo, Diante do Trono, dia 23, lá no anfiteatro da Ponta Negra. E o Gabriel Guedes, que estava programado para vir, virá agora para o Réveillon Gospel”, destacou o prefeito, reforçando que o cantor Gabriel Guedes, inicialmente previsto para este evento, fará sua apresentação apenas no Réveillon Gospel.

Em vídeo divulgado nas redes sociais do prefeito, Ana Paula Valadão também se manifestou. “Eu vou estar aí dia 23 de outubro, para a festa de Aniversário de Manaus. Vai ser no anfiteatro da Ponta Negra e eu mal posso esperar, eu estou com saudade de estar com vocês. Temos tantas lembranças boas do Diante do Trono aí em Manaus, que eu quero colecionar mais uma santa memória com os manauaras, e é algo que eu amo tanto. Espero que vocês venham com toda a família. Vai ser festa santa, ao nosso Deus, na terra do avivamento”.

A cantora anunciou ainda que estará acompanhada de seu filho Isaac e convidou a população a participar do evento, destacando a importância da unidade das igrejas e da juventude. “Avise a galera jovem, chame todo mundo que você conhece, as igrejas em unidade no anfiteatro da Ponta Negra, dia 23 de outubro”.

A programação do Aniversário de Manaus promete reunir atrações para todas as famílias, celebrando a cultura, a música e a fé da população manauara.

Manaus celebra 356 anos com shows gospel, seresta e Boi Manaus

Manaus completa 356 anos no dia 24 de outubro de 2025 e as comemorações contarão com atrações para toda a família. No dia 23 de outubro, a cantora Ana Paula Valadão, líder do grupo Diante do Trono, se apresenta no anfiteatro da Ponta Negra, trazendo uma celebração gospel, enquanto a cantora Klessinha da Seresta se apresenta na zona Leste, na alameda Alphaville, prometendo momentos especiais para os fãs de seresta e música romântica. Já nos dias 24 e 25 de outubro, o tradicional “Boi Manaus 2025” ocupará o sambódromo, reunindo bois-bumbás de Manaus e de Parintins, como Garantido e Caprichoso, em uma grande festa cultural e musical.

