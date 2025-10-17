Sem mudanças

O secretário de Cultura do Amazonas toma posse na Câmara de Manaus, mas deve se licenciar em breve para retomar suas funções

O secretário de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, Caio André (União Brasil), assumiu nesta sexta-feira (17) a vaga na Câmara Municipal de Manaus (CMM). O cargo foi temporariamente deixado pela vereadora Professora Jacqueline (União Brasil).

Segundo Caio André, a permanência na CMM será curta, já que ele protocolou pedido de licença para retornar às atividades na Secretaria de Cultura, ressaltando as ações realizadas no interior do Amazonas.

“Acabei de tomar posse na CMM. Mas dizer, neste momento, estou numa missão da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado. Estamos em meio a um trabalho de interiorização e democratização da cultura. E dando ênfase, à economia criativa e à inovação.” Disse o vereador nas redes sociais.

Caio André já ocupou o cargo de presidente da CMM no biênio 2023-2024 e também atuou nas secretarias Municipal de Esportes e Estadual de Juventude, Esporte e Lazer. Quem deve assumir a vaga em seguida é o suplente do União Brasil, Amauri Gomes.

“Portanto, quem assumirá em seguida este mandato será o futuro vereador Amauri Gomes. A quem desejo sorte e sucesso no trabalho. Tenho certeza de que representará muito bem a cidade de Manaus na Câmara Municipal”, afirmou Caio André.

Segundo suplente

Com a saída de Caio André, permite a entrada para que Amauri Gomes (União Brasil) ocupe a vaga. Ativista da causa animal, ele concorreu a vereador nas eleições de 2024, obtendo 7.788 votos, o que o credenciou como 2º suplente do União Brasil.

Nas redes sociais, Amauri destacou seus objetivos caso seja confirmado no cargo: “Obrigado, meu irmão. Honrarei este posto até seu retorno, por Manaus, pelos animais e pelo meio ambiente”, disse ele.

O ativista será estreante na CMM. Natural de Porto Velho, Rondônia, ele tem 33 anos e é engenheiro por formação.

Leia mais: Tenente dos bombeiros acusado de agressão já estava afastado das funções, afirma corporação