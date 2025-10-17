Polícia Federal

O homem foi encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal.

A Polícia Federal prendeu um homem pelo crime de importunação sexual contra uma passageira durante um voo que saiu de Brasília para Manaus, na última quinta- feira (16).

Na ocasião, o suspeito foi identificado e colaborou com os procedimentos policiais, negando qualquer irregularidade. Informou ser comerciante e não possuir antecedentes criminais relevantes.

A vítima relatou ter se sentido desconfortável com a conduta do passageiro ao seu lado, mencionando toques inadequados e olhares sugestivos. Após o serviço de bordo, observou o suspeito com o órgão genital exposto, o que a levou a acionar a tripulação e mudar de assento. Ela confirmou o desejo de formalizar a denúncia.

Embora não haja testemunhas oculares diretas do ato, as provas indiretas, como a inquietação observada no conduzido pela comissária e a imediata assistência prestada à vítima, reforçam a veracidade do relato e confirmam a ocorrência do fato.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal para as subsequentes diligências pertinentes.

Leia mais:

Homem é preso por por importunação sexual em transporte público em Manaus