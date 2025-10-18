Tecnologia

Instalação precisa de fornecimento contínuo e estável de energia

Além de causar danos no cenário econômico, a alta concentração de data centers pode ser negativa ao meio ambiente. A instalação física abriga diversos equipamentos de tecnologia da informação, como servidores, sistemas de armazenamento e dispositivos de rede, que são necessários para processar, armazenar e distribuir dados e aplicativos.

Em algumas localidades os data centers representam prejuízos para a população. Isso porque é necessário reforçar a economia de recursos, como a água, por exemplo.

O caso ocorreu no Texas (Estados Unidos), onde os centros de Inteligência Artificial consomem 49 bilhões de galões de água. Enquanto isso, as autoridades do local orientaram a população a não tomar banho para que possa sobrar mais água para os data centers.

A economia se faz necessária por conta do resfriamento dos servidores e outros equipamentos eletrônicos que geram calor. Alguns data centers utilizam água para manter a umidade ideal para o funcionamento dos equipamentos.

Na Holanda, houve protestos contra a construção de novos data centers devido às preocupações com o consumo de água. Populações de Chile e Uruguai também veem como negativa a expansão dos data centers.

No México a situação se repete. O país sentiu os impactos nos recursos naturais, o que pode levar ao racionamento hídrico para a população local e sobrecarregar a rede elétrica nacional.

Sucesso X fracasso

Data Centers consomem enormes cargas de eletricidade, exigindo, por conseguinte, um volume gigantesco de água para resfriamento. A expansão tecnológica pode até gerar bom retorno financeiro, mas a falta de transparência das empresas sobre seus consumos é um perigo real.

“Ter o data center representa um investimento de alta tecnologia. No entanto, o custo social, econômico e ambiental é altíssimo, visto que essas instalações necessitam constantemente de energia e água, recursos essenciais também para os seres humanos”, afirmou a ambientalista Camila Rocha.

Ainda de acordo com a especialista, o data center tem seus prós e contras. “Se de um lado há um grande sucesso no aumento das demandas da empresa perante o segmento em que atua, por outro há o fracasso nos cuidados com o meio ambiente, o que também impacta diretamente no bolso dos cidadãos, o que acaba não compensando para a população como um todo, que além de ter que arcar com aumento nas taxas, ainda perde quando o assunto é o fornecimento de água e energia”, explicou.

Camila também relatou que a economia para os consumidores não compensa. Isso porque os recursos que são direitos básicos acabam ficando com um uso cada vez mais escasso.

Brasil

O maior data center Center do Brasil é em Vinhedo, da Ascenty. Inaugurado em 2019, é líder em tamanho e infraestrutura digital no país e na América Latina.

O município de São Paulo abriga um grande parque industrial, com multinacionais e empresas diversas. Devido à sua legislação de incentivo fiscal para a instalação de novas empresas, a cidade atrai cada vez mais interessados.

No Brasil há 162 data centers, segundo estimativas da Associação Brasileira de Data Center. A maior concentração está no Sudeste, com 110.