Ação incentiva a produção literária, bem como o surgimento de novos escritores no Amazonas

A Prefeitura de Manaus, por meio do Conselho Municipal de Cultura (Concultura), lança, na segunda-feira, 20/10, às 19h, no Luso Sporting Clube, localizado no Centro, zona Sul, a 14ª edição do “Prêmios Literários Cidade de Manaus 2025”. A ação incentiva a produção literária, bem como o surgimento de novos escritores no Amazonas.

O valor total da premiação é de R$ 80 mil, sendo R$ 8 mil para cada vencedor dos 10 gêneros literários: romance ou novela (prêmio Álvaro Maia), contos (prêmio Arthur Engrácio), crônicas (prêmio Péricles Moraes), poesia (prêmio Violeta Branca), ensaios (prêmio Samuel Benchimol), memória ou jornalismo literário (prêmio Áureo Nonato), infantojuvenil (prêmio Alfredo Fernandes), teatro (prêmio Álvaro Braga), ensaio sobre tradições populares (prêmio Mário Ypiranga Monteiro) e temática amazônica (prêmio Djalma Batista).

SERVIÇO:

O quê – Lançamento da 14ª edição do ‘Prêmios Literários Cidade de Manaus 2025’

Quando – Segunda-feira, 20/10

Horário – 19h

Local – Luso Sporting Clube, rua Monsenhor Coutinho, 745, centro de Manaus

Localização – https://maps.app.goo.gl/aGYiNgpDHg7xrv657?g_st=ipc

(*) Com informações da assessoria