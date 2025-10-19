Gaza

Forças israelenses afirmam que Hamas atacou tropas em Rafah; movimento nega e responsabiliza Israel

A mídia israelense informou no domingo que as Israel Defense Forces (IDF) lançaram ataques em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, quebrando o cessar‑fogo no enclave. O Exército israelense acusa o Hamas de ter realizado “múltiplos ataques” contra a IDF na região.

“Agentes terroristas na Faixa de Gaza lançaram um ataque contra forças israelenses em Rafah, no sul de Gaza, levando as IDF a lançar ataques aéreos na área”, relatou o Times of Israel.

O Exército acusou o Hamas de operar além da chamada “linha amarela” — zona de segurança — e qualificou a ação como uma “violação flagrante” do cessar‑fogo.

Após os relatos, o alto funcionário do Hamas, Izzat al‑Risheq, emitiu um comunicado afirmando que a organização “continua comprometida com o cessar‑fogo” e apontou que “é a ocupação que continua a violar o cessar‑fogo e a oferecer desculpas por seus crimes”.

“A tentativa de Benjamin Netanyahu de se esquivar de seus compromissos está acontecendo sob pressão de sua coalizão terrorista, enquanto ele busca escapar da responsabilidade dos mediadores”, acusou al‑Risheq.

Os ataques israelenses ocorreram depois que o United States Department of State, no sábado, citou “relatórios confiáveis” indicando que o Hamas estaria se preparando para violar o acordo de cessar‑fogo no enclave. O Hamas rejeitou essas alegações e acusou os EUA de “se alinharem com a propaganda israelense”.

O órgão norte‑americano afirmou que o ataque planejado contra civis palestinos seria uma “violação direta e grave do acordo de cessar‑fogo” e alertou que, se o Hamas prosseguisse com o plano, seriam “tomadas medidas para proteger o povo de Gaza e preservar a integridade do cessar‑fogo”.

Neste domingo, o Hamas negou qualquer plano de ataque iminente ou violação e pediu que o governo dos EUA “pare de repetir a propaganda enganosa de Israel”.

“Os fatos no terreno revelam exatamente o oposto, já que as autoridades de ocupação são as que formaram, armaram e financiaram gangues criminosas que realizaram assassinatos, sequestros, roubos de caminhões de ajuda humanitária e agressões contra civis palestinos”, argumentou o Hamas.

Os governos de Israel e do Hamas trocaram acusações sobre violações do cessar‑fogo mediado pelos EUA. No sábado, Netanyahu anunciou que a passagem de fronteira de Rafah entre Gaza e o Egito permanecerá fechada até novo aviso. A reabertura estava prevista para este domingo, mas Tel Aviv adiou e condicionou‑a à entrega dos corpos de reféns restantes.

Mais dois corpos entregues pelo Hamas

Neste domingo, o Hamas entregou mais dois corpos de reféns israelenses mortos na Faixa de Gaza, sendo que um deles já foi identificado pelas autoridades israelenses. Trata‑se de Ronen Engel, 54 anos, morador do Kibbutz Nir Oz, sequestrado em 7 de outubro de 2023. O segundo cadáver foi entregue pela International Committee of the Red Cross (Cruz Vermelha) às forças de segurança israelenses na noite de sábado e está em processo de identificação.

Segundo os termos do acordo de cessar‑fogo, em vigor desde 10 de outubro após dois anos de guerra que devastaram a Faixa de Gaza, o Hamas comprometeu‑se a libertar todos os reféns vivos e mortos até 13 de outubro. A organização liberou os últimos 20 reféns vivos, mas devolveu apenas 12 dos 28 corpos que mantinha em seu poder, alegando falta de acesso ou recursos para recuperar os demais.

*Agência Brasil

Leia mais:

Avô e neto são encontrados carbonizados após incêndio no AM