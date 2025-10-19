Um incêndio em uma residência no quilômetro 60 da rodovia AM-070, em Manacapuru (a 70 km de Manaus), deixou duas pessoas mortas na madrugada deste domingo (19). As vítimas foram identificadas como Flávio Rodrigues de Souza, 51 anos, e seu neto, Nicolas Silva de Souza, de 12 anos.
Incêndio atinge casa no interior do Amazonas
De acordo com relatos de testemunhas à polícia, o incêndio começou enquanto as vítimas dormiam. Avô e neto ficaram presos na residência e morreram carbonizados.
Outros três moradores que estavam na casa conseguiram sair a tempo e escaparam sem ferimentos graves. As causas do incêndio ainda são desconhecidas, e ninguém no local soube informar o que pode ter iniciado as chamas.
Corpo de Bombeiros foi acionado
O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas chegou ao local, mas a casa já estava completamente consumida pelo fogo, e não foi possível salvar as vítimas.
Após o controle das chamas, os bombeiros removeram os corpos, que foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames de necropsia.
Causas do incêndio seguem em apuração
A Polícia Civil deve instaurar inquérito para investigar o que provocou o incêndio. Até o momento, não há indícios confirmados de explosão, curto-circuito ou uso de inflamáveis, mas a análise pericial deve trazer respostas nos próximos dias.
Leia mais: