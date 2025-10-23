CMM

Projeto da CMM visa proteger crianças, ampliar políticas públicas e ações interinstitucionais.

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) aprovou, nesta quarta-feira (22/10), o Projeto de Resolução nº 004/2025, de autoria do vereador Joelson Silva (Avante), que cria a Frente Parlamentar de Combate à Exploração e ao Abuso Sexual Infantil.

O objetivo da frente é fortalecer políticas públicas de proteção à infância, intensificando ações de combate a crimes de exploração e violência sexual contra crianças. A iniciativa busca promover debates contínuos, ações interinstitucionais e soluções efetivas para essas violações de direitos.

O projeto aprovado foi encaminhado à 20ª Comissão de Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso.

Saúde e inclusão social em pauta

Durante a sessão, foi destacado também o Projeto de Lei do vereador Rosivaldo Cordovil (PSDB), que propõe a implementação de pulseiras de identificação para pessoas com doenças crônicas, TEA, idosos e vulneráveis.

As pulseiras terão informações como nome, endereço, contatos de emergência, doenças preexistentes, tipo sanguíneo e alergias, permitindo atendimento ágil e proteção social em situações de risco.

Ordem do Dia e projetos diversos

No total, 22 projetos de autoria dos parlamentares foram debatidos, incluindo propostas de emendas legislativas.

Também foi discutido o Projeto de Lei do Executivo para criação do bairro “Colônia Japonesa”, alterando limites dos bairros Parque 10 e Novo Aleixo.

Tribuna popular aborda população em situação de rua

A Tribuna Popular apresentou o projeto “Pop Rua Manaus”, voltado ao atendimento de pessoas em situação de rua.

A coordenadora Natércia Wellen, da Fiocruz, destacou as dificuldades de acesso a serviços assistenciais na cidade: