Fiscalização

Droga foi apreendida e encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal em Tabatinga

Cerca de 170 kg de pasta base e cocaína foram apreendidas ao serem encontradas dentro da estrutura de uma embarcação em Tabatinga, interior do Amazonas, nesta quinta-feira (23).

Durante uma fiscalização em uma embarcação atracada no porto da cidade, o cão de faro apresentou mudança de comportamento ao se aproximar do porão. Os agentes realizaram uma inspeção e localizaram entorpecentes ocultos, soldados na estrutura e nas canaletas da embarcação.

A droga foi apreendida e encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal em Tabatinga, onde serão realizados os procedimentos legais.

(*) Com informações da assessoria

