Base Arpão

A apreensão aconteceu durante abordagem da Base Arpão 2 a uma embarcação no interior do Amazonas.

Cerca de 18 tabletes de cocaína e pasta base foram apreendidos nesta quinta-feira (16/10) pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) durante uma abordagem da Base Arpão 2 a uma embarcação no município de Coari, a 363 quilômetros de Manaus. A droga estava escondida no assoalho da praça de máquinas da embarcação F/B Amazônia.

A ação policial, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), ocorreu por volta das 6h. Durante a inspeção, as cadelas policiais Havana e Amali sinalizaram a presença de entorpecentes. Na busca, foram encontrados os 18 tabletes, avaliados em R$ 1,2 milhão.

Após os testes realizados por peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), foi confirmado que a droga era cocaína e pasta base. Um homem de 50 anos, responsável pela praça de máquinas, foi preso e apresentado à autoridade policial na Base Arpão para os procedimentos cabíveis.