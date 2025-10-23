Celebração bíblica

Evento gratuito no MIR Centro-Sul une arte, cultura e espiritualidade de 24 a 26/10.

De sexta-feira (24) a domingo (26), o MIR Centro-Sul, em Manaus, realiza a Festa dos Tabernáculos, uma das celebrações mais emblemáticas do calendário bíblico, com o tema “Debaixo das Asas do Eterno”. O evento ocorrerá no templo da igreja, na Rua Major Gabriel, 1.838 (Praça 14), e se estenderá às áreas externas, com barracas de comidas típicas e ambientações históricas. A entrada é gratuita.

Com público estimado em mais de 5 mil pessoas, entre membros da igreja e convidados, o evento promete transformar o espaço em um grande cenário de época. Dança, teatro, coral, figurinos artesanais e cenografias recriarão as antigas aldeias de Israel, unindo expressão artística, memória cultural e experiência espiritual.

A produção envolve mais de 500 participantes, incluindo atores, bailarinos, coralistas, figurinistas e equipe técnica, que darão vida a histórias bíblicas com luz, projeções e música original. O objetivo é transportar o público a uma jornada simbólica pela fé e pela história, evocando a travessia do povo hebreu no deserto.

A direção geral é assinada pelos apóstolos Arão Amazonas e Ester Amazonas, com coordenação dos pastores Aristarco Mello e Jacqueline Mello. A direção artística é de Jennyfer Lages, a musical de Geraldo Jr., com composições de Lívia Afra e produção musical de Paulo Marinho. A direção de dança é conduzida por Nayana Castro, e o roteiro é de Daniel Lages.

O apóstolo Arão Amazonas explica:

“Celebrar os Tabernáculos é revisitar a história da humanidade à luz da fé, da arte e da esperança. É uma festa bíblica que fala sobre unidade, propósito e reconciliação, valores que atravessam gerações. A cada edição, procuramos traduzir esse legado em uma linguagem artística capaz de tocar o coração e a consciência das pessoas.”

Ele lembra que o evento também aponta para o profético da vinda de Jesus e a habitação eterna do Seu povo junto a Deus, conforme a tradição bíblica.

Programação do evento

Sexta-feira (24/10) – 19h30:

Espetáculo “Não dormirá o Guarda de Israel”, abordando conflitos familiares e superação, como Caim e Abel, Jacó e Esaú, José e seus irmãos, e o livramento do povo nos dias da rainha Ester.

Sábado (25/10) – 18h:

Peça “O Senhor dos Exércitos é o nosso refúgio”, com foco na Batalha das Gerações. Destaque para a entrada simbólica das tribos da igreja, composta por crianças, jovens, adultos e idosos.

Domingo (26/10) – 8h30 e 17h:

Encerramento com “Prepare o caminho do Senhor”, revisitando a parábola do Filho Pródigo, simbolizando reconciliação, arrependimento e restauração.

“Cada ato revela uma dimensão da nossa própria história. É uma trilogia sobre o conflito, a luta e a reconciliação, uma metáfora da jornada humana”, afirma o apóstolo Arão.

O evento também propõe reflexão sobre o atual conflito entre Israel e Hamas, analisando suas raízes históricas, políticas e espirituais à luz das Escrituras.

Tradição bíblica e significado cultural

A Festa dos Tabernáculos, conhecida como Sucot, possui mais de três mil anos de história e celebra a gratidão e provisão divina durante a peregrinação do povo hebreu. Mais que uma prática religiosa, é símbolo de transitoriedade e esperança, lembrando que, mesmo em tempos de incerteza, há refúgio sob a presença divina.

“O propósito é preservar a memória histórica e cultural da Bíblia por meio da arte. Ao transformar esse legado em linguagem cênica e musical, tornamos acessível a qualquer pessoa uma mensagem atemporal sobre fé, unidade e esperança”, conclui Arão Amazonas.

Serviço

Evento: Festa dos Tabernáculos 2025 – “Debaixo das Asas do Eterno”

Festa dos Tabernáculos 2025 – “Debaixo das Asas do Eterno” Local: MIR Centro-Sul – Rua Major Gabriel, 1.838, Praça 14, Manaus

MIR Centro-Sul – Rua Major Gabriel, 1.838, Praça 14, Manaus Datas e horários: Sexta (24/10) – 19h30: “Não dormirá o Guarda de Israel” Sábado (25/10) – 18h: “O Senhor dos Exércitos é o nosso refúgio” Domingo (26/10) – 8h30 e 17h: “Prepare o caminho do Senhor”

Entrada: Gratuita

Gratuita Atrações: Danças, teatro, coral, músicas temáticas, comidas típicas e ambientação de época.

