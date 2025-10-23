festival

Festival reúne atrações nacionais, influenciadores e oportunidades culturais de 6 a 9 de novembro

Manaus será a capital gamer e geek do País com a realização do Tecnogame AGON BY AOC, de 6 a 9 de novembro. O evento ocorrerá no Centro de Convenções Vasco Vasques (CCVV), bairro Flores, zona centro-sul.A programação inclui mais de 15 atrações nacionais e 40 atrações no total. Os ingressos já estão à venda no site, com preços entre R$ 30 e R$ 150 por pessoa.

De acordo com Antony Andrade, CEO e fundador da Tecnogame Brasil, o objetivo é consolidar Manaus como referência nacional na cena gamer e de inovação.

“A expectativa é recebermos mais de 30 mil pessoas durante os quatro dias de evento. Além de movimentar o turismo e a economia local, o festival reforça seu caráter de transformação social, educacional e cultural, promovendo não apenas a diversão, mas uma série de oportunidades”, comenta Antony.

Atrações nacionais confirmadas

Entre os destaques, estão:

Banda CPM 22 , com a turnê de 30 anos de carreira;

, com a turnê de 30 anos de carreira; Felipe Titto , ator e empresário, com palestra sobre empreendedorismo e superação;

, ator e empresário, com palestra sobre empreendedorismo e superação; Sérgio Sacani (Space Today) , com a palestra Teoria de Tudo;

, com a palestra Teoria de Tudo; Bruno Playhard, Brabox Ciox (Loud Day) , ícones do streaming e do universo geek;

, ícones do streaming e do universo geek; Guilherme Briggs , dublador;

, dublador; Bianca Alencar, Úrsula Bezerra e Feh Dubs , dubladoras;

, dubladoras; Digão , da banda Raimundos;

, da banda Raimundos; BDA All Star Tour , com os maiores MCs da Batalha da Aldeia;

, com os maiores MCs da Batalha da Aldeia; Tettrem ;

; Fausto Menzinho.

O evento também contará com diversos influenciadores digitais, levando humor, carisma e irreverência ao público.

“Estamos levando o nome da Amazônia para o cenário nacional e mostrando que daqui também nasce inovação, cultura e grandes experiências. O Tecnogame é a realização de um sonho coletivo que envolve paixão, esforço e impacto social. Mais do que um festival, é um movimento de transformação que abre portas para jovens talentos e fortalece toda a cadeia criativa da região”, salienta Antony.

Uma das novidades de 2025 é a parceria com a AGON BY AOC, marca líder em monitores gamers de alta performance. A ação fortalece a presença de ambas as marcas na comunidade gamer brasileira, especialmente na região Norte.

Impacto econômico e social

Nas últimas edições, o Tecnogame gerou mais de 2 mil empregos diretos e indiretos, atraiu turistas de vários estados, movimentou hotelaria, gastronomia e transporte, captou toneladas de alimentos com instituições locais e reuniu mais de 110 mil participantes.

Para 2025, a previsão é superar 300 toneladas de alimentos arrecadadas por meio do ingresso social, reforçando o compromisso com solidariedade e inclusão.

Serviço

Tecnogame AGON BY AOC

Data: 6 a 9 de novembro

Local: Centro de Convenções Vasco Vasques (CCVV), bairro Flores, zona centro-sul

Ingressos: à venda no site, de R$ 30 a R$ 150 por pessoa

