Perigo

Comercialização dos objetos é proibida na Nova Zelândia

Um adolescente da Nova Zelândia de 13 anos foi submetido a uma cirurgia no intestino, depois de ter engolido cerca de 100 ímãs alegadamente comprados na plataforma Temu.

Ao fim de quatro dias de dores abdominais, o menor foi levado para o Tauranga Hospital, de acordo com o caso relatado em um estudo divulgado esta sexta-feira (24), pelo New Zealand Medical Journal.

“Ele disse que ingeriu aproximadamente 80 a 100 ímãs de alta potência, de 5 x 2 mm, cerca de uma semana atrás”, apontou o trabalho, citado pela AFP.

Os investigadores detalharam ainda que os ímanes – que estão banidos no país desde janeiro de 2013 – teriam sido comprados na plataforma Temu.

Os ímãs juntaram-se em quatro linhas retas dentro dos intestinos do menor e, de acordo com os profissionais de saúde, a pressão provocou a morte dos tecidos em quatro zonas do intestino delgado e do cego (início do intestino grosso).

“Pareciam estar em partes separadas do intestino, aderidos uns aos outros devido às forças magnéticas”, indicaram.

O menino foi operado, para que os tecidos mortos e os ímãs fossem removidos. Ao fim de oito dias hospitalizada, a criança pôde regressar à casa.

“Este caso destaca não só os perigos da ingestão de ímãs, mas também os perigos do mercado online para a nossa população pediátrica”, consideraram os autores do artigo, Binura Lekamalage, Lucinda Duncan-Were e Nicola Davis.

Os estudiosos sustentaram também que esta cirurgia pode ter complicações mais tarde, entre elas obstrução intestinal, hérnia abdominal e dor crônica.

A Temu, por seu lado, abriu uma investigação para garantir que cumpre os requisitos de segurança na Nova Zelândia, ao mesmo tempo que lamentou a situação.

“Iniciamos uma investigação interna e contactamos os autores do artigo da revista New Zealand Medical Journal para obter mais detalhes sobre o caso”, disse um porta-voz, em comunicado.

A plataforma ressalvou, ainda assim, que não era possível, até ao momento, “confirmar se os ímãs envolvidos foram comprados através da Temu, nem identificar o produto em questão”.

“As nossas equipes estão a analisar os produtos relevantes para garantir o cumprimento total dos requisitos de segurança locais”, assegurou.

(*) Com informações de agências