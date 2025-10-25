reunião

Presidente brasileiro diz esperar “solução” em reunião com Trump sobre tarifas americanas impostas ao Brasil

Horas depois de o presidente americano Donald Trump confirmar a reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o brasileiro reafirmou estar disposto a negociar uma solução para o tarifaço de 50% contra os produtores brasileiros.

“Eu espero que role (o encontro). Vim com a disposição que a gente possa encontrar uma solução”, disse Lula a jornalistas antes de chegar a uma cerimônia na Universidade Nacional da Malásia, onde recebeu o título de doutor honoris causa.

Ele negou que Donald Trump tenha colocado qualquer exigência prévia ao encontro. A bordo do Air Force One, o presidente americano afirmou que os Estados Unidos estariam dispostos a aliviar as tarifas “sob as condições certas”.

“Não tem exigência dele e não tem exigência minha ainda. Vamos colocar tudo na mesa e buscar uma solução”, afirmou Lula.

Uma fonte do governo indicou que a diplomacia brasileira não recebeu nenhuma indicação da Casa Branca sobre possíveis exigências de Trump na reunião com Lula.

Tarifas americanas

O governo americano anunciou as tarifas de 50% ao Brasil em julho, alegando que o País adota práticas comerciais injustas com os Estados Unidos e que o Estado brasileiro persegue a oposição e a livre expressão. O comunicado citava nominalmente o processo judicial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado no inquérito do Plano de Golpe.

A Casa Branca, entretanto, publicou uma lista com exceções que inclui centenas de produtos — do suco de laranja aos aviões da Embraer. A expectativa do governo brasileiro é ampliar esse grupo de exceções ou garantir a suspensão do tarifaço enquanto durarem as negociações.

(*) Com informações da CNN Brasil

