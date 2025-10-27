DEHS

Corpo foi achado por moradores na tarde desta segunda-feira; polícia investiga o caso.

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na tarde desta segunda-feira (27), na Travessa Silva Ramos, no bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus. O corpo foi localizado por moradores da área, por volta das 15h15, que acionaram a polícia. A vítima, que aparenta estar em situação de rua, usava bermuda vermelha e possuía tatuagens nos antebraços e na panturrilha direita.

Corpo apresentava escoriações e caso é tratado como morte a esclarecer

De acordo com o delegado Daniel Vezzani, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi a primeira a chegar ao local, confirmando o óbito posteriormente constatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O perito criminal identificou lesões e escoriações nos braços e na cabeça da vítima. Apesar dos ferimentos, o delegado informou que não há, por enquanto, indícios claros de homicídio, e o caso foi registrado inicialmente como morte a esclarecer.

Moradores relatam possível agressão antes do corpo ser deixado no local

Moradores relataram à polícia que o homem poderia ter sido agredido antes de ser deixado no local por um veículo não identificado. Quando foi encontrado, o corpo estava coberto por um lençol.

A DEHS informou que vai analisar imagens de câmeras de segurança da região para entender a dinâmica dos fatos e tentar identificar a vítima e eventuais envolvidos nas agressões.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame de necropsia que deve apontar a causa da morte e auxiliar nas investigações.

