Um homem identificado apenas como Paulo foi agredido até a morte na Praça da Cohabam, em Manacapuru, interior do Amazonas, durante a madrugada de segunda-feira (27).
Segundo a Polícia Militar, ainda não há informações sobre as circunstâncias do crime. A vítima apresentava ferimentos pelo corpo e perfurações no pescoço. O corpo foi encontrado por moradores, que acionaram a polícia. A área foi isolada para o trabalho da perícia.
Quando as equipes de socorro chegaram, a vítima já estava sem vida. Até o momento, nenhuma testemunha se apresentou, e o caso está sob investigação da Polícia Civil do Amazonas.
