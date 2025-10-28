Favelas

Ação das forças de segurança ocorre nos complexos do Alemão e da Penha e faz parte da Operação Contenção, que combate o avanço do tráfico no estado.

Pelo menos 22 pessoas morreram e 81 foram presas nesta terça-feira (28) durante uma megaoperação das forças de segurança do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho (CV) nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte da capital. A ação faz parte da Operação Contenção, iniciativa permanente do governo estadual para conter o avanço da facção em territórios fluminenses.

Segundo a Polícia Civil, cerca de 2.500 agentes participaram da operação para cumprir 100 mandados de prisão. Durante o confronto, traficantes reagiram com tiros e incendiaram barricadas. Vídeos registraram mais de 190 disparos em um minuto.

Entre os mortos estão dois policiais civis — o inspetor Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, de 51 anos, e o investigador Rodrigo Velloso Cabral, de 34. Os outros 20 mortos seriam criminosos que trocaram tiros com as equipes.

Durante a tarde, houve represálias em diversos pontos da cidade, com barricadas e veículos incendiados em vias como a Linha Amarela, Grajaú-Jacarepaguá e Rua Dias da Cruz, no Méier.

A polícia informou que 81 suspeitos foram presos e 31 fuzis, 2 pistolas e 9 motos apreendidos. Entre os detidos está Thiago do Nascimento Mendes, conhecido como Belão do Quitungo, um dos chefes do CV na região, e Nicolas Fernandes Soares, apontado como operador financeiro da facção.

A operação deixou ainda 7 agentes feridos e 3 civis baleados — entre eles um homem em situação de rua e uma mulher atingida dentro de uma academia.

Por causa dos confrontos, 45 escolas e 5 unidades de saúde suspenderam as atividades. Linhas de ônibus também tiveram rotas desviadas para garantir a segurança de passageiros e motoristas.

O secretário de Segurança Pública, Victor Santos, afirmou que a ação foi planejada com base em inteligência do estado e sem apoio federal. “Lamentamos profundamente as vítimas, mas é uma operação necessária e continuará”, declarou.

O Ministério Público do Rio (MPRJ) informou que 67 pessoas foram denunciadas por associação para o tráfico, e três também por tortura. Segundo o órgão, o Complexo da Penha se tornou uma das principais bases de expansão do Comando Vermelho na cidade.

