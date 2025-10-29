Ataques

Megaoperação contra o Comando Vermelho registra tiros, fogo, explosões e ataques de drones.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma verdadeira cena de guerra nas favelas do Rio de Janeiro durante a megaoperação da Polícia Militar contra o Comando Vermelho (CV). As imagens registram fumaça, explosões, fogo e o barulho intenso de tiros. A operação já é considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro, com 64 mortos, incluindo quatro policiais — dois civis e dois militares — e 81 presos até o momento.

Segundo informações das autoridades, criminosos chegaram a utilizar drones para atacar policiais, intensificando ainda mais o confronto. A ação mobilizou milhares de agentes, incluindo unidades especializadas, com o objetivo de recuperar territórios dominados pelo crime organizado e garantir a segurança da população local.

O episódio reforça a complexidade das operações policiais em áreas controladas por facções armadas, e o desafio contínuo das forças de segurança em combater o crime organizado em meio a uma intensa resistência armada.

VÍDEOS

Leia mais:

Vídeo mostra corpos espalhados em rua de favela do Rio durante megaoperação