Facção

Dez integrantes da cúpula do Comando Vermelho (CV), que estavam presos em Bangu 3, foram transferidos na noite de terça-feira (28) para Bangu 1, a penitenciária de segurança máxima do estado do Rio de Janeiro.

A medida foi tomada em resposta às barricadas e interdições em diversas vias da cidade, ocorridas após a megaoperação que mobilizou mais de 2.500 agentes nos complexos do Alemão e da Penha.

Até o momento, já são 128 mortes ligadas à operação. O balanço oficial divulgado pelo governo do RJ contabilizava 64 mortos, incluindo quatro policiais.

Na manhã desta quarta-feira (29), moradores da Penha levaram mais de 60 corpos encontrados em uma área de mata para uma praça na região. Inicialmente, esses corpos não constavam no balanço oficial, segundo o secretário da Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira.

Transferência provisória e pedido federal

A transferência da cúpula do CV tem caráter provisório. O governo do estado solicitou, e o governo federal acatou, no início da noite de terça, a transferência de 10 criminosos para presídios federais. Segundo as autoridades, eles são apontados como responsáveis por coordenar, de dentro das cadeias, a retaliação de criminosos à megaoperação policial.

No início da tarde de terça-feira, criminosos usaram veículos como barricadas para bloquear diversas vias do Rio e da Região Metropolitana. Segundo a prefeitura, na manhã desta quarta, as vias já estavam liberadas após cerca de 12 horas de bloqueios.

Principais líderes transferidos

Entre os presos transferidos está Marco Antônio Pereira Firmino, conhecido como My Thor, considerado um dos principais líderes do CV. Ele aparece em uma foto obtida pelo g1.

Lista completa dos presos transferidos:

Wagner Teixeira Carlos (Waguinho de Cabo Frio)

Rian Maurício Tavares Mota (Da Marinha)

Roberto de Souza Brito (Irmão Metralha)

Arnaldo da Silva Dias (Naldinho)

Alexander de Jesus Carlos (Choque / Coroa)

Leonardo Farinazzo Pampuri (Léo Barrão)

Marco Antônio Pereira Firmino (My Thor)

Fabrício de Melo de Jesus (Bichinho)

Carlos Vinícius Lirio da Silva (Cabeça do Sabão)

Eliezer Miranda Joaquim (Criam)

Objetivo da operação

A megaoperação nos Complexos do Alemão e da Penha foi a mais letal da história do estado, resultando em dezenas de mortes e prisões. Os complexos são considerados redutos estratégicos do Comando Vermelho.

O governo estadual pediu que os líderes transferidos sejam distribuídos em diferentes unidades federais, com o objetivo de dificultar a comunicação entre eles e enfraquecer a estrutura da facção dentro do sistema prisional.

