Temporada da Criança

Projeto leva oficinas de música e dança a escolas públicas e encerra com espetáculo inspirado em lendas amazônicas

A partir desta quarta-feira (29), começa a 3ª Edição da Temporada da Criança, ação anual do Balé Folclórico do Amazonas (BFA) que busca ampliar o acesso à arte e à cultura entre alunos da rede pública.

O projeto fortalece o vínculo entre educação, criatividade e identidade amazônica, com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

A programação segue até sexta-feira (31), unindo aprendizado prático e valorização das tradições regionais.

A Temporada da Criança íntegra oficinas de música e dança em escolas públicas, além de apresentações no Teatro da Instalação. O objetivo é levar a arte até os alunos e aproximá-los dos espaços culturais da cidade, despertando o interesse pela expressão artística e pelo patrimônio cultural amazônico.

As atividades começaram nesta quarta-feira (29/10), com a oficina “Ritmos da Floresta” em escolas da rede estadual.

Pela manhã, alunos da Escola Estadual Bom Pastor, na zona sul de Manaus, participaram da oficina de música, confeccionando e experimentando instrumentos inspirados na cultura indígena.

À tarde, estudantes da Escola Estadual Manuel Rodrigues, na zona leste, participaram da oficina de dança, que promove exploração corporal, trabalho em grupo e valorização das tradições folclóricas regionais.

Espetáculo “Lendas” encerra a programação

O espetáculo “Lendas” encerra a Temporada da Criança nos dias 30 e 31 de outubro, às 15h30 e 19h, no Teatro da Instalação.

Com coreografia e elementos teatrais, a montagem ressignifica personagens e mitos amazônicos, como o Curupira, o Mapinguari e a Matinta Pereira.

A obra cria uma experiência lúdica e sensorial para crianças e famílias, conectando passado e presente por meio da arte.

Educação e cultura caminham juntas

Para Magda Carvalho, assistente de direção do BFA, o projeto reforça a importância da formação cultural desde a infância:

“Esse projeto é voltado para o público infanto-juvenil, especialmente para alunos de escolas públicas. Todos os anos buscamos visitar novas escolas e também trazer diferentes grupos ao teatro. Nossa expectativa é atingir esse público e, consequentemente, toda a família.”

A 3ª Temporada da Criança reafirma o compromisso do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e do Balé Folclórico do Amazonas em democratizar o acesso à arte, formar novos públicos e fortalecer a identidade cultural da região.

Serviço

O quê: 3ª Temporada da Criança – Balé Folclórico do Amazonas

Como: Oficinas de música e dança em escolas públicas e espetáculo “Lendas”

Quando: De 29 a 31 de outubro, às 15h30 e 19h

Onde: Teatro da Instalação, Manaus (AM)

Realização: Governo do Amazonas / Secretaria de Cultura e Economia Criativa

Fotos: Divulgação / Secretaria de Cultura e Economia CriativaA

