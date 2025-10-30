Clima do Amazonas

A Defesa Civil desmentiu os rumores sobre o "Furacão Melissa" e alertou para chuvas intensas no Amazonas, especialmente no Sul e Sudeste do estado

A Defesa Civil do Amazonas emitiu um comunicado nesta quinta-feira (30), desmentindo os boatos que circulam nas redes sociais sobre a suposta ligação entre o chamado “Furacão Melissa” e as condições climáticas no estado. A entidade também alertou para a possibilidade de chuvas intensas em diversas regiões do Amazonas.

De acordo com o comunicado, o alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) refere-se à possibilidade de chuvas fortes e ventos moderados, fenômenos típicos do período de transição entre as estações no estado.

“As precipitações mais fortes devem ocorrer nas regiões Sul e Sudeste do Amazonas, enquanto as demais áreas do estado devem registrar chuvas de intensidade moderada ao longo da semana, associadas ao calor e à elevada umidade, condições características desta época do ano”, informou a nota.

A Defesa Civil do Amazonas reforçou que não há qualquer relação entre as condições meteorológicas observadas no estado e o “Furacão Melissa”, que atua em outra região e não afeta o clima do Amazonas.

Destruição do Furacão Melissa

O furacão Melissa causou grande destruição ao passar pela Jamaica, deixando um rastro de danos nas regiões do oeste da ilha do Caribe, onde o olho do furacão fez seu percurso.

O Melissa tocou o solo jamaicano como um furacão de categoria 5, com ventos que atingiram 300 km/h, de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC, na sigla em inglês). O governo jamaicano confirmou a morte de quatro pessoas devido à força do furacão.

O furacão Melissa é considerado a “tempestade do século” na Jamaica e foi um dos mais fortes já registrados na história do Oceano Atlântico, conforme meteorologistas da Organização Mundial da Meteorologia (OMM) e do NHC.

Leia mais: Manaus inicia campanha de vacinação contra Influenza na segunda-feira (3)