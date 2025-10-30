Nesta segunda-feira (3), inicia a campanha de vacinação contra a Influenza. A ação segue até 28 de fevereiro de 2026 e será conduzida pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).
O primeiro lote, com 300 mil doses, foi encaminhado pelo Ministério da Saúde, e a distribuição para as unidades de saúde deve ser concluída até esta sexta-feira (31).
Grupos prioritários e metas de vacinação
A vacinação tem como público-alvo crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos com 60 anos ou mais, além de outros 17 grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.
A gerente de Imunização da Semsa, enfermeira Isabel Hernandes, explica que a campanha segue as recomendações nacionais para proteger as pessoas mais vulneráveis.
“A vacinação é a melhor estratégia de prevenção contra a influenza e pode promover imunidade durante o período de maior circulação dos vírus, reduzindo os riscos de agravamento da doença, das internações e o número de óbitos”, destaca Isabel Hernandes.
A Semsa pretende vacinar 186.675 crianças, 25.109 gestantes e 227.612 idosos, alcançando 90% da cobertura vacinal. Nos demais grupos, a meta é imunizar 306.249 pessoas.
Quem mais pode se vacinar
Além dos grupos principais, a vacina está disponível para:
- Puérperas (até 45 dias após o parto);
- Povos indígenas e quilombolas;
- Pessoas em situação de rua;
- Trabalhadores da saúde;
- Professores do ensino básico e superior;
- Pessoas com deficiência permanente ou comorbidades;
- Caminhoneiros e profissionais do transporte coletivo;
- Forças Armadas, segurança e salvamento;
- Trabalhadores portuários e dos Correios;
- Adolescentes em medidas socioeducativas e população privada de liberdade;
- Funcionários do sistema prisional.
Sobre o imunizante
A vacina aplicada é a Influenza Trivalente, que protege contra três cepas do vírus:
- A/Victoria (H1N1)
- A/Croatia (H3N2)
- B/Austria (linhagem B/Victoria)
A imunização é contraindicada para crianças menores de seis meses e pessoas com histórico de anafilaxia a doses anteriores.
Quem estiver com sintomas leves de gripe pode se vacinar, mas o procedimento deve ser adiado em casos de febre ou infecção por Covid-19.
Estratégia e locais de vacinação
De acordo com Isabel Hernandes, a Semsa vai adotar estratégias diferenciadas para ampliar a cobertura:
“Além de oferecer o imunizante nas 174 salas de vacina, os profissionais de saúde vão fazer busca ativa nos seus territórios, haverá ações em locais de vazios assistenciais ou de difícil acesso pela população e haverá a imunização de pessoas acamadas em domicílio”, informou a enfermeira.
Para se vacinar, o morador deve comparecer a uma unidade de saúde com documento oficial de identificação, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e comprovação de pertencimento a um grupo prioritário.
