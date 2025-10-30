VACINAÇÃO

Semsa recebeu 300 mil doses enviadas pelo Ministério da Saúde e começa a imunizar grupos prioritários a partir de 3 de novembro.

Nesta segunda-feira (3), inicia a campanha de vacinação contra a Influenza. A ação segue até 28 de fevereiro de 2026 e será conduzida pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

O primeiro lote, com 300 mil doses, foi encaminhado pelo Ministério da Saúde, e a distribuição para as unidades de saúde deve ser concluída até esta sexta-feira (31).

Grupos prioritários e metas de vacinação

A vacinação tem como público-alvo crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos com 60 anos ou mais, além de outros 17 grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.

A gerente de Imunização da Semsa, enfermeira Isabel Hernandes, explica que a campanha segue as recomendações nacionais para proteger as pessoas mais vulneráveis.

“A vacinação é a melhor estratégia de prevenção contra a influenza e pode promover imunidade durante o período de maior circulação dos vírus, reduzindo os riscos de agravamento da doença, das internações e o número de óbitos”, destaca Isabel Hernandes.

A Semsa pretende vacinar 186.675 crianças, 25.109 gestantes e 227.612 idosos, alcançando 90% da cobertura vacinal. Nos demais grupos, a meta é imunizar 306.249 pessoas.

Quem mais pode se vacinar

Além dos grupos principais, a vacina está disponível para:

Puérperas (até 45 dias após o parto);

(até 45 dias após o parto); Povos indígenas e quilombolas ;

; Pessoas em situação de rua ;

; Trabalhadores da saúde ;

; Professores do ensino básico e superior;

do ensino básico e superior; Pessoas com deficiência permanente ou comorbidades ;

; Caminhoneiros e profissionais do transporte coletivo ;

; Forças Armadas, segurança e salvamento ;

; Trabalhadores portuários e dos Correios ;

; Adolescentes em medidas socioeducativas e população privada de liberdade ;

e ; Funcionários do sistema prisional.

Sobre o imunizante

A vacina aplicada é a Influenza Trivalente, que protege contra três cepas do vírus:

A/Victoria (H1N1)

A/Croatia (H3N2)

B/Austria (linhagem B/Victoria)

A imunização é contraindicada para crianças menores de seis meses e pessoas com histórico de anafilaxia a doses anteriores.

Quem estiver com sintomas leves de gripe pode se vacinar, mas o procedimento deve ser adiado em casos de febre ou infecção por Covid-19.

Estratégia e locais de vacinação

De acordo com Isabel Hernandes, a Semsa vai adotar estratégias diferenciadas para ampliar a cobertura: