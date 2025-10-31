IML

Segundo informações, traficante foi morta em confronto, mas não consta na primeira lista.

A divulgação oficial da lista de mortos na megaoperação realizada nesta terça-feira (28/10) nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte do Rio, trouxe um ponto curioso.

A traficante conhecida como “Japinha do CV”, também chamada de “Penélope” e apontada como uma das principais combatentes do Comando Vermelho (CV), não apareceu entre os 99 nomes divulgados nesta sexta-feira (31).

De acordo com informações, ela foi morta após reagir à ação policial e disparar contra os agentes. Um tiro de fuzil atingiu sua cabeça, provocando destruição imediata. No confronto, estava com roupas camufladas, colete tático e portando armas de alto poder de fogo — indícios de que atuava diretamente na linha de frente da facção.

De acordo com o secretário de Polícia Civil, Felipe Curi, entre os 117 mortos, 78 tinham histórico criminal, e 42 estavam foragidos. O secretário explicou ainda que os complexos da Penha e do Alemão funcionavam como uma espécie de quartel-general do CV no país, servindo de base para treinar criminosos enviados a outros estados.

A lista de mortos inclui lideranças vindas de várias regiões brasileiras, como Chico Rato (AM), DG (BA), FB (BA) e Russo (ES). No total, 39 corpos pertencem a suspeitos de fora do Rio de Janeiro.

