Mercado de trabalho

Candidatos precisam ficar atentos aos documentos necessários para cadastro

Para esta segunda-feira (03), a Prefeitura de Manaus e o Governo do Amazonas oferecem mais de 500 vagas de emprego. Desse total, 282 são ofertadas pelo Sine Manaus e 256 são do Sine Amazonas.

Para participar da pré–seleção do Sine Manaus e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro–desemprego, os candidatos devem comparecer, das 8h às 14h, a um dos postos: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro–Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste. Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid–19), currículo, certificados de cursos e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Já para as oportunidades do Sine Amazonas, é necessário comparecer na sede localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h. Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Confira algumas das vagas disponíveis

Sine Manaus

100 vagas – Operador de Produção II

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Concórdia – SC e ter documentação completa;

Atividades – trabalhar com processamento de carne de frango, em setores diversos, com utilização de facas, ambiente climatizado; corte, coleta, pesagem e embalagem de alimentos; desossar, embalar, pesar, processar alimentos, derivados de carne de frango e suínos.

Disponível até 3/11/2025 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Várzea Grande – MT e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 3/11/2025 ou encerramento da vaga.

40 vagas – Auxiliar de Logística

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – residir nos bairros: Ajuricaba, Alvorada, Aliança com Deus, Amazonino Mendes, Armando Mendes, Bairro da Paz, Braga Mendes, Betânia, Cachoeirinha, Campo Dourado, Castanheira, Cidade de Deus, Colônia Oliveira Machado, Compensa, Coroado, Crespo, Dom Pedro, Educandos, Gilberto Mestrinho, Grande Vitória, Japiim, João Paulo, Lírio do Vale, Monte das Oliveiras, Morro da LIberdade, Nova cidade, Nova Esperança, Nova Vitória, Núcleo 15 e 16, Osvaldo Frota, Ouro Verde, Parque 10, Parque das Nações, Petrópolis, Planalto, Redenção, Riacho Doce, Santa Luzia, Santo Agostinho, Santo Antônio, São Francisco, São Jorge, São José, São Lázaro, São Raimundo, Tancredo Neves, Terra Nova,

Vila da Prata, Zumbi e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – recepcionar, conferir e ser responsável pelo controle e a localização do estoque físico; realizar o controle dos materiais, bem como o armazenamento adequado; fazer a assistência entre carga e descarga de materiais; fazer o lançamento da movimentação de entrada e saída acompanhado com a nota fiscal.

Disponível até 3/11/2025 ou encerramento da vaga.

25 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Promissão–SP e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar a indústria de Abate bovino.

Disponível até 3/11/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparação da massa de cimento e concreto; reparação e/ou construção de andaimes, valas, fossas, poços; abertura de buracos, assentar tijolos, cimentar e outros; transportar materiais e ferramentas, bem como limpar o local de trabalho.

Disponível até 3/11/2025 ou encerramento da vaga.

Sine Amazonas

10 VAGAS: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO – apta a PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior cursando eletrotécnico ou manutenção industrial.

Com experiência na função.

Realizar pequenos reparos elétricos e mecânicos.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

08 VAGAS: AUXILIAR DE CONFEITARIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior cursando em gastronomia ou nutrição.

Com experiência na função.

Desejável curso de confeitaria.

Disponibilidade de horário.

05 VAGAS: OPERADOR DE LOJA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência mínima na função ou primeiro emprego.

Desejável curso de atendimento ao cliente.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: MOTORISTA – CNH D

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório curso de direção defensiva.

Disponibilidade para viajantes.

Dispensa Militar.

01 VAGA: ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO – apta a PCD

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função.

Desejáveis cursos de NR 10, NR 12 E NR 35.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

