Imagens inéditas

Vídeos revelam tiroteios, barricadas em chamas e fuga de criminosos no Alemão e na Penha.

Imagens inéditas mostram cenas de confronto entre policiais e criminosos fortemente armados durante a megaoperação contra o Comando Vermelho (CV) nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro.

O material, divulgado pelo Governo do Estado neste domingo (2), foi captado por drones e revela detalhes da ação realizada ao longo da última semana.

Os registros exibem tiroteios intensos envolvendo agentes das polícias Civil e Militar e integrantes da facção, que utilizavam fuzis de uso militar, como AK-47, AR-10, FAL, G3 e AR-15. Diversos acessos das comunidades aparecem bloqueados por barricadas incendiadas, recurso usado para dificultar o avanço das equipes de segurança.

Em uma das gravações, dois policiais civis são alvejados em área de mata. O agente Rodrigo Velloso Cabral, de 34 anos, lotado na 39ª DP (Pavuna), aparece ajudando a retirar os feridos. Pouco depois, ele também é baleado e não resistiu.

Outra sequência mostra criminosos vestidos de preto correndo para áreas mais altas da Serra da Misericórdia, num movimento de retração conforme o confronto avança. Os vídeos registram ainda diversos pontos em chamas no Complexo do Alemão, evidenciando táticas semelhantes às de guerrilha urbana.

Segundo o secretário de Polícia Civil, Felipe Curi, o conjunto de imagens retrata um cenário de narcoterrorismo, com uma estrutura criminosa altamente organizada e capaz de desafiar as forças do Estado.

A megaoperação mobilizou cerca de 2.500 agentes das polícias Civil e Militar. O balanço oficial aponta 121 mortos — sendo 117 suspeitos e quatro policiais — além de 113 presos, incluindo 33 foragidos de outros estados. Também foram apreendidas 120 armas, das quais 93 eram fuzis, além de explosivos e entorpecentes, representando prejuízo estimado de R$ 12,8 milhões ao crime organizado.

VÍDEO

Novos vídeos mostram criminosos fortemente armados e resgate de policial na operação no Rio pic.twitter.com/3sYOcuqUaL — Portal Em Tempo (@portalemtempo) November 4, 2025

*Com informações da CNN

