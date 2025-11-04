Delegacia da Mulher

Suspeito de 55 anos foi preso no bairro Alvorada; ele chegou a apontar a arma para o rosto da vítima.

Mais de uma semana após ameaçar e apontar uma arma de fogo para a ex-companheira, um homem de 55 anos foi preso pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) no bairro Alvorada, zona oeste de Manaus. A ação foi cumprida nesta segunda-feira (3/11) por equipes da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) Centro-Sul.

De acordo com a delegada Patrícia Leão, o caso ocorreu no dia 28 de outubro, quando a vítima, de 29 anos, foi surpreendida pelo suspeito em frente à própria casa. Ele, de dentro de um carro, fez ameaças, proferiu ofensas e chegou a engatilhar uma arma, apontando-a para o rosto da mulher.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima tenta se esquivar, acreditando que seria atingida. Com base nas provas, a Justiça expediu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão.

Durante a operação, os policiais apreenderam duas pistolas calibre 9 mm, 50 munições e quatro carregadores. O suspeito, que já tinha histórico de violência doméstica, possui registro de arma, mas não podia circular com ela fora de casa, configurando o crime de porte ilegal.

Ele responderá por ameaça, injúria e porte ilegal de arma de fogo, e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

