Flagrante

Na ocasião dos crimes, a mulher foi entregar pertences ao marido, que está detido na delegacia

Uma mulher de 33 anos, em flagrante, na quarta-feira (29), por ameaça, desacato e desobediência praticados de forma reiterada contra autoridade policial em Carauari, interior do Amazonas.

De acordo com a delegada Renata Viana, no final da tarde de quarta-feira, a mulher compareceu à unidade policial com o intuito de entregar pertences ao seu marido, que se encontra preso preventivamente por porte de arma de fogo, na 65ª DIP de Carauari.

“Na ocasião, em razão do homem estar preso, a mulher, de forma deliberada e intimidadora, repetiu várias ameaças de morte contra a autoridade policial, incluindo várias menções a uma organização criminosa. Essa atitude delituosa também assustou as pessoas que aguardavam atendimento na delegacia”, narrou a delegada.

Segundo a delegada, a mulher foi conduzida para o interior da delegacia, no entanto, resistiu ativamente, puxando o braço e desobedecendo à ordem, proferindo ainda mais desacatos à autoridade.

“Imediatamente, foi-lhe dada voz de prisão em flagrante, pelas graves ameaças utilizando o nome e o temor imposto pela organização criminosa, como tentativa de intimidar os policiais civis. A investigada já responde por crimes de posse de arma de fogo, tendo sido presa em flagrante em agosto deste ano”, afirmou Viana.

A delegada também relembrou que a infratora tem passagens por ameaça com arma de fogo e lesão corporal contra uma mulher grávida, em uma via pública de Carauari. Inclusive, um vídeo do momento deste crime teve repercussão nas redes sociais.

“Nesta sexta-feira (31), após audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, por decisão do Poder Judiciário”, finalizou a delegada.

Procedimentos

A mulher foi autuada em flagrante por ameaça, desacato e desobediência praticados contra autoridade policial. Ela permanecerá à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

