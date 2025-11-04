Gastronomia

Três profissionais do Brasil disputarão a semifinal do Cook for Change 2025. O evento reúne talentos de vários países em busca das melhores receitas sustentáveis do mundo.

Três chefs brasileiros da Sodexo foram selecionados para representar o País na semifinal do Cook for Change 2025, competição global da companhia que desafia seus profissionais a criarem receitas inovadoras, nutritivas e sustentáveis. O evento acontecerá em Chicago, entre os dias 17 e 21 de novembro, e definirá os finalistas das regiões NorAm, LATAM e Brasil, que seguirão para a grande final em Londres, prevista para março de 2026.

Na 4ª edição da competição, os participantes foram desafiados a transformar ingredientes do dia a dia em pratos autorais predominantemente à base de plantas (com possibilidade de incluir peixes e frutos do mar na receita), valorizando produtos locais, técnicas gastronômicas sustentáveis e o uso consciente dos alimentos por meio do seu aproveitamento integral. Em edições anteriores, o Brasil se destacou, conquistando o primeiro lugar em 2023 e o Top 5 em 2024.

“O Cook for Change é um chamado mundial da Sodexo à ação no que se refere à criatividade culinária, sustentabilidade e transformação do mercado de food service. Nossos chefs nos ajudam a impulsionar essa transição alimentar com refeições únicas, demonstrando que é possível preparar deliciosos pratos sustentáveis, sem abrir mão da técnica e da cultura local”, afirma Fabiana Suiti, diretora de Food Innovation & Development da Sodexo Brasil.

Antes da viagem para a semifinal, os chefs participaram de workshops e treinamentos técnicos com especialistas da Sodexo e da Rational, parceira do projeto e referência global em soluções para cozinhas profissionais. A tecnologia dos fornos combinados da RATIONAL é parte essencial da competição, garantindo rapidez, precisão e qualidade no preparo, além de potencializar a criatividade e o domínio técnico dos participantes.

“Para a RATIONAL, apoiar o Cook for Change é mais do que incentivar uma competição — é contribuir ativamente para um movimento global que une inovação, sustentabilidade e excelência culinária. Acreditamos que a tecnologia pode — e deve — potencializar o talento dos chefs e ampliar o impacto positivo da gastronomia no mundo”, diz Cláudio Pastor, diretor da RATIONAL no Brasil.

As receitas criadas pelos semifinalistas precisam ser viáveis para replicação nas operações da Sodexo pelo mundo e poderão ser incorporadas aos cardápios da empresa após o concurso. “Cada ingrediente e cada escolha contam uma história sobre o futuro da alimentação. O Cook for Change é uma oportunidade de mostrar que sustentabilidade e sabor podem caminhar lado a lado e os nossos chefs estão bem-preparados para levar nossa brasilidade gastronômica, sem deixar de lado o compromisso com o planeta”, conclui Suiti.

O Cook for Change

A Sodexo tem como ambição ser líder global em alimentação sustentável. Neste contexto, a empresa criou em 2022, em parceria com a RATIONAL, a competição global Cook for Change A iniciativa tem como foco a criação de receitas autorais de baixo impacto ambiental, promovendo a inovação culinária sustentável ao redor do mundo. Os participantes devem desenvolver menus baseados em ingredientes de baixo carbono, nutritivos, com foco no uso consciente, no combate ao desperdício e em receitas predominantemente à base de plantas.

As regras incluem: preparo em 60 minutos de um prato principal completo, autêntico e saboroso, que seja viável para ser desenvolvido em diferentes operações Sodexo pelo mundo; a não utilização de carne vermelha; e peixes e frutos do mar devem seguir o Guia de Frutos do Mar Sustentáveis da Sodexo.

Com inscrições de chefs de 30 países, o Cook for Change 2025 (a Sodexo opera em 43 países atualmente) terá oito chefs na grande final em Londres, com um representante de cada região: América do Norte, Brasil e LATAM; França, Reino Unido & Irlanda, COEU (Europa Central e Oriental), APMEA (Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África), além do melhor segundo colocado das semifinais regionais.

Leia mais

Sabores da Amazônia são destaque em premiação nacional de gastronomia